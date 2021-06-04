Bakan Selçuk: Çanakkale Paris’le, Tokyo’yla yarışacak

“Çanakkale'nin eğitim haritası oldukça iyi bir yerde ve çok daha iyi bir yere gelecek. Çanakkale, Tokyo'yla, Paris'le, New Jersey'le, New York'la, Ottowa'yla yarışacak" diyen Selçuk, açılışı yapılacak atölyeyi çok önemsediğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atölyeleri önemsiyorum. Çünkü atölyeler bir çocuğun yaşam becerisi üzerinden hayatı okuması, hayatın provasını yapması için çok özel yerler. Meslek bilincinin gelişebilmesi, hangi becerilere sahip olduğunu kavraması, neleri yapabildiğini neleri yapamadığı anlaması bakımından çocuklar için müthiş bir laboratuvar. Atölyeler eğer on binlerce, yüz binlerce olursa, ki Çanakkale'de de sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor, inşallah çok daha büyük atılımlarla bu atölyelerin sayısını çok yukarı sayılara çıkartacağız. Bu atölyelerin sayısı arttığında o zaman emin olun çocukların yüzü çok daha gülecek, çok daha gülümseyecekler, hayat başarıları yükselecek, hayattaki pratikleri yükselecek, öğretmen arkadaşlar buralardan sertifikalar alacaklar, buralarda dersler verecekler. Böylece sadece kağıt, kalem üzerinden bir öğretim çalışması yerine, hayat pratiği üzerinden bir eğitim anlayışına doğru evrilmiş olacağız."

EĞİTİM YATIRIMLARININ TEMELİ ATILDI

"Onların ihtiyaç duyacakları bütün becerileri kazandırmak için sadece bilmeleri değil, yapabilmelerini sağlamalıyız. Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir ama asıl olan yapabilmektir. Eğer yapabilirlerse o zaman karşılarına hangi problem çıkarsa çıksın uyum sağlama becerileri, uyum sağlama kabiliyetleri çok yüksek olacaktır. İşte atölyelerin getirdiği bu beceri seti bizim öğretmenlerle yapmaya çalıştığımız bu görevin ne kadar yüksek bir görev olduğunu da gösteriyor.

Konuşmanın ardından tasarım beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştiren Selçuk, video konferans yöntemiyle Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesindeki eğitim yatırımlarının temel atma törenine katıldı.