Bakan Selçuk: Buruk başladık ama başlamak güzel

Bakan Selçuk, öğrencilerin, canlı derslerle bile olsa öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşmalarını çığlık sesleri ve coşkuyla karşıladıklarını belirterek, “İçlerinden biri ‘Okulları açın’ diye bağırdı. Bir kız öğrencimiz öğretmenine sarılmak istediğini söyledi. Uzaktan bilgisayarla değil, yüz yüze sınıflarda olmak istediklerini belirttiler” diye konuştu. İl il, ilçe ilçe ve okul okul incelemelerde bulunduklarını sözlerine ekleyen Bakan Selçuk, “Öğretmenlerin, çocuklarımızın özlemleri taşıyor. Ancak en başından beri söylediğimiz bir şey var. Risk varsa biz yokuz. Ortak kararımız bugün yüz yüze açılmasın, uzaktan eğitimle başlasın oldu. Önemli olan uzaktan eğitime ilk başlardaki gibi hazırlıksız olmamamız. Ders programımızla, alt yapımızla, öğretmen eğitimlerimizle uzaktan eğitime hazırlıklıyız. Bu konuda büyük mesafe aldık. Eksiklerimiz var elbette. Bunları tamamlamak için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

“Ben, bir öğretmenim. Ziya Öğretmen olarak diyorum ki öğretmenlerimizin itibarını ve özlük hakkının yüksek olmasını sağlamak için uğraş veriyoruz. Diğer yorumlar zorlama olur. Öğretmenlerimizin imkanlarını arttırmak zorundayız.”

'ÖĞRETMENLERİMİZ OKULDA ÇOCUKLARIMIZ EKRAN BAŞINDA'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak bugün çalan ders zilini kutladı. Selçuk, “Ders zilimiz çaldı. Öğretmenlerimiz okulda. Çocuklarımız ekran başında” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılını kutladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ders zilimiz çaldı. Ben okuldayım. Öğretmenlerimiz okulda. Çocuklarımız ekran başında uzaktan eğitimdeler. Bilelim ki eğitim başladı... Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle.”