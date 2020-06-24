Bakan Selçuk: Birlikte yeni projelere imza atacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online olarak katıldığı Artvin'de 'Eğitimde Yeni Normlar: Uluslararası Kovid-19 Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasına kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Selçuk, "Bütün bu çalışmaları dikkate aldığımızda dünya ülkelerini de günlük olarak izleyerek neyi nasıl yaptığımızı tekrar tekrar gözden geçiriyoruz ve eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz. Önümüzdeki süreçte, yani yaz aylarında da iki ay boyunca yaklaşık olarak eğitim öğretimin EBA televizyonu ve EBA internet altyapısından devam etmesi noktasında çok büyük bir içerik hazırladık" dedi.

Bu konunun daha da derinleştirilerek ilerletilmesini çok önemsediğini söyleyen Selçuk, "Buradan ortaya çıkacak neticelerle de yeni birtakım projelere imza atma fırsatı bulabiliriz" diye konuştu.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Salgınla mücadele konusunda eğitim çerçevesinde neler yapılabilir bunu çok kısa bir süre içerisinde değerlendirip uluslararası gelişmelere bakıp dünya standartlarında bir çalışmayı nasıl gerçekleştirebiliriz diye ekip arkadaşlarımızla birlikte kafa yorduk. Elbette bu tür konular bir bakanlığın kendi içerisinde çözebileceği tekil konular değil, o yüzden de diğer bakanlıklarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli bir istişarede bulunduk. Yaptığımız görüş alışverişleri neticesinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda anlık olarak isabetli kararlar almaya gayret ettik. Geriye dönüp baktığımızda da fark ediyoruz ki aldığımız tedbirler meselenin çok daha büyümesini önledi ve bu anlamda da ortaya çıkacak sorunların daralmasını sağladı. Eğer bu tedbirler alınmasaydı, durum neticesinde görebileceğimiz problemlerin ne kadar büyük olduğu, ne kadar büyük facialara yol açabileceği daha net anlaşılabilirdi. Bu tedbirleri aldığımız için bu kontrollü süreç başarılı bir şekilde devam ediyor."

'1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRETMENİMİZ BİZİM GÜCÜMÜZ'

Bakan Selçuk, bu süreci yürütmenin kolay olmadığını, bazı sorunlar da yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Düşündüğümüzde birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla bir öğrenciyi barındırıyoruz, bu bizim gücümüz. 1 milyondan fazla öğretmenimiz bizim gücümüz. Bu süreçte gerek Vefa gruplarında olsun, gerek okullarındaki çalışmalar, gerek evlere yönelik olarak bütün çocuklarımıza erişme, bütün velilerimize ulaşmada, öğretmen arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz inanılmaz bir gayretin içerisine girdiler. Sonuçta da memnuniyet verici bir tablo ile karşı karşıya kaldık. LGS'de dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde göremediğimiz ayrıntıda bir sınavı da sağlıkla sıhhatle gerçekleştirdik.”

'MESLEK LİSELİLERİN ÇALIŞMALARIYLA DÜNYADA ÖNE ÇIKTIK'

Meslek liselerine yönelik de değerlendirmede bulunan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada uzaktan eğitimde ortaya çıkan bu başarının ötesinde meslek liselerimizde yaptığımız çalışmalarla da dünyada gerçekten öne çıktık. Kurduğumuz AR-GE merkezleriyle birçok faaliyet yaptık. İzole, numune alma ünitesi, koruyucu maskeler, dezenfektanlar, maske üreten makinelerin üretimi, yüksek teknoloji ve yazılım isteyen solunum cihazları üretimi gibi birçok cihaz ve malzemeyi, meslek liselerimiz çok rahatlıkla ürettiler ve bu okulların önemini de milletçe bir kez daha anlamış olduk."

Bu anlamda Artvin'de meslek liselerine desteğin de artarak süreceğine inandığını belirten Selçuk, "Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm il ve ilçe yöneticilerimiz, velilerimiz ve çocuklarımıza yönelik olarak meslek liselerinin öne çıkarılması noktasında birtakım faaliyetleri de eminim yapacaklar" dedi.

'GELECEĞE DÖNÜK PERSPEKTİFLERİ DE ELE ALDIK'

Bakan Selçuk, Milli Eğitim camiası olarak bu süreçte geleceğe dönük perspektifleri de ele aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Okullar açıldığında hangi önlemler alınacak, hangi yaşta, hangi sınıf seviyesinde, hangi uyum çalışmaları gerçekleştirilecek, telafinin muhtevası ne olacak ve bu telafi yıl boyu nasıl devam edecek? Destekleme yetiştirme kurslarının yapısal olarak dönüştürülmesi nasıl sağlanacak? Öğretmen eğitimi konusunda yaz ayları dahil olmak iki ay boyunca neler planladık? Bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşma imkanımız oldu ve daha da ileri çalışmalar yapacağız. Bu ileri çalışmalar neticesinde dünyada salgın döneminde eğitim çalışmalarına ilişkin yapılan faaliyetler anlamında bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz. Yabancı ülke temsilcilerine de çeşitli platformlarda 'Türkiye bu işi nasıl yaptı, ne kadar hızlı yaptı, nasıl başardı’ şeklinde tanıtım çalışmalarımız oluyor."