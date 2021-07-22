Bakan Selçuk: Bayram gibi telafi

Bakan Selçuk’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Birbirimize kavuşmanın, sevdiklerimizle yan yana olmanın sevincine ve coşkusuna erken başladık biz... :)

Bayram gibi bir telafide, çocuklarımla beraberdik.

Okul hayatımız için lütfen tatilde Kovid-19 tedbirlerimize daha sıkı sarılalım.

Eğitimde Bu Hafta

12-18 Temmuz 2021”

Birbirimize kavuşmanın, sevdiklerimizle yan yana olmanın sevincine ve coşkusuna erken başladık biz... :)



Bayram gibi bir telafide, çocuklarımla beraberdik.



Okul hayatımız için lütfen tatilde Kovid-19 tedbirlerimize daha sıkı sarılalım.



Eğitimde Bu Hafta

12-18 Temmuz 2021 pic.twitter.com/CU1FRwwFzu