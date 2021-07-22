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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.07.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Bayram gibi telafi

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Bakan Selçuk: Bayram gibi telafi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.

Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayram gibi bir telafide, çocuklarımla beraberdik” diyerek bayram öncesinde telafi programının anlatıldığı videoyu paylaştı. 

Bakan Selçuk’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Birbirimize kavuşmanın, sevdiklerimizle yan yana olmanın sevincine ve coşkusuna erken başladık biz... :)

Bayram gibi bir telafide, çocuklarımla beraberdik.

Okul hayatımız için lütfen tatilde Kovid-19 tedbirlerimize daha sıkı sarılalım.

Eğitimde Bu Hafta

12-18 Temmuz 2021”

 

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