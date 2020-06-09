Bakan Selçuk, Aybüke öğretmeni andı: Gülüşün kalbimizde yaşayacak

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün. Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün.



Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. #AybükeYalçın — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 9, 2020