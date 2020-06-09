Bakan Selçuk, Aybüke öğretmeni andı: Gülüşün kalbimizde yaşayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üç yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün. Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.
Gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 9, 2020
Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. #AybükeYalçın
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