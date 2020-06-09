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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, Aybüke öğretmeni andı: Gülüşün kalbimizde yaşayacak

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Bakan Selçuk, Aybüke öğretmeni andı: Gülüşün kalbimizde yaşayacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üç yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün. Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

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