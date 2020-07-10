Bakan Selçuk: ’Arkadaş’ı okullara gönderdik

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için ’Arkadaş’ kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim" dedi.