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GeriEğitim Bakan Selçuk: ’Arkadaş’ı okullara gönderdik
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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:51, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: ’Arkadaş’ı okullara gönderdik

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Bakan Selçuk: ’Arkadaş’ı okullara gönderdik
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri için hazırladıkları ’Arkadaş’ adlı tatil kitabını okullara gönderdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için ’Arkadaş’ kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim" dedi.

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