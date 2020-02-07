Bakan Selçuk: 6 bine yakın tasarım-beceri atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan 1513 tasarım-beceri atölyesinin toplu açılışını Sincan İlkokulu'nda düzenlenen törenle yaptı.

Konuşmasına, "Bugün benim özel olarak mutlu olduğum bir gün" sözleriyle başlayan Selçuk, tasarım beceri atölyelerini, bütün okullarda görmek istediğini belirtti. Geçen yılki pilot çalışmada, bir yılda 1000 atölye açılması hedefini koyduklarını anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Gördüm ki bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı. Bunlar öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, il ve ilçe müdürlerimizin katkısıyla oldu. Bu sadece bakanlığın merkez teşkilatının arzusuyla olacak bir şey değil. Bu konu, bir eğitim hareketine de dönüşmüş vaziyette. Çocuk, sadece A, B, C şıklarını işaretleyerek hayatın elinden nasıl tutabilir? Eğer eliyle, bütün duygusuyla, bütün aklıyla meseleye intikal etmezse nasıl terbiyenin çerçevesi genişler? Bu soru çok önemli. Tam da bu atölyeler bunu sağlıyor. Çocuk dikiş dikmek, tarımla, sporla, drama, robotikle, mühendislikle, sanatla ilgilenmek konusunda müthiş bir imkâna kavuşuyor. Çocukların her birinin kendi becerilerini görmesi, diğer arkadaşlarının neler yapabildiğini onları izleyerek değerlendirmesi gibi çok sayıda imkâna sahip olabiliyor.

EĞİTİM DOSTU BİR YAKLAŞIM

Tasarım beceri atölyeleriyle bir okul sıradan bir koridordan bir hayat sahnesine dönüştürüldü. Bu atölyeler aynı zamanda çocuğun hakkını verme anlamına da geliyor. Çocuk oyunla, yaparak, yaşayarak öğrenmek istiyorsa bu sloganlarda kalmamalı. O yüzden de atölyelerde çocukların yaptığı bu işler, onların tabiatına hürmet etmek, onların doğasına saygı göstermek anlamına da geliyor. Böylece çocuklar, kendilerini daha çok okula ait hissetmek, öğrenmekten daha çok haz duymak ve okulda yapılan faaliyetleri daha anlamlı bulma konusunda mesafe alıyor. Eğitim dostu bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Bu atölyeler bizim icat ettiği bir mesele değil. Türk eğitim kökeninde bulunuyor. Öğretmen okullarımızda, köy enstitülerinde olagelen birçok faaliyetin, bugünkü dijital içerikleri de kapsayan daha genişlemiş bir halini ortaya koyuyoruz ve böylece hafızamızı tazelemiş oluyoruz.

DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ İZLİYORUZ

Dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Dünyada yapılanlarla Türkiye'de yapılanlar arasındaki farkı çok önemsiyoruz. Ankara başka illerimizle yarışmıyor, Ankara; Tokyo, New York, Paris'le yarışıyor. Onun için de bunun tedbirlerini almak ve çocuklarımızı onuruyla şerefiyle bayrağımızın altında dimdik ayakta duracak şekilde yetkin çocuklar haline getirmek durumundayız. Atölyeleri derslerle de ilişkilendirdik. Görsel sanatlar dersiyle matematik dersi arasında bir ilişki var elbette. Robotik ve sanat atölyeleri arasında ilişki var. Tarım atölyesi ile fen bilgisi arasında ilişki var. Bütün atölyeler ile bütün dersler arasında ilişki var. Burada yaptığımız faaliyetler sadece atölye becerilerinin gelişmesine değil, okuduğunu anlama, yabancı dil, sanat, drama gibi becerilere hizmet eden bir özellik de taşıyor. Çocuklar bu atölyeleri çok hızlı çözdü. Bir erkek çocuğun dikiş dikmesi, bir kız çocuğunun robotik atölyesinde ortaya koyduğu tasarım çok güzel ve bunların artmasını istiyoruz. Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da atölyeler konusunda çok büyük hareketlenme oldu. Çocuklar, bu atölyelerde daha yüksek bir motivasyonla üreterek, ürettiğini sergileyerek, bunun gerçek hayattaki karşılığını göstererek ve ailesiyle paylaşarak üretmenin hazzını ve eğitime etkisini görme fırsatı yakaladı.

ATÖLYELERDE DERS YAPMAK MÜMKÜN

Atölyelerde Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin de yapılması mümkün. Bazı dersler sadece sınıfta yapılır, bazıları atölyelerde yapılır gibi bir sınırlılığımız yok. Bunları birbirine karıştırmamakta fayda var. 'Çocuklar soru çözüyor ama sorun çözemiyor' diye konuşuyoruz. Onların sorun çözebilmesinin temeli, eliyle, vücuduyla, duygusuyla düşüncesiyle bir şey yapması, eylemi de duygusunu da bununla birleştirme ihtiyacı var. Bu anlamda da eğitimi bütünleştirmek söz konusu. Yani bilgiyle görgüyü bütünleştiriyoruz. Bütün Türkiye'de (bu okul gibi) çok canlı cıvıl cıvıl atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var. Bu yolda hızla adım atıyoruz. Kalite bilinci, okullardaki niteliğin artması konusunda uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin konumunu yükseltme konusunda çok ciddi mesafe alıyoruz."