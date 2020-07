Bakan Selçuk: 31 Ağustos’ta tüm senaryolara hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin kendileriyle yarışmalarını ve eğlenerek öğrenmelerini amacıyla tasarlanan “Tabii” adlı mobil uygulamanın tanıtım programına katıldı. “Tabii” mobil uygulamasının tanıtımını yapan Ziya Selçuk, 5, 6 ve 7’inci sınıf öğrencileri için tasarlanan mobil uygulama ile ilgili, “Uzaktan eğitimle ilgili arka arkaya çalışmalar yapıyoruz. Yeni uygulamalarla öğrencilerimizin uzakta kalmamalarına dikkat ediyoruz. Birçok uygulamamız ile öğrencilere her türlü imkanı oluşturmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

‘OKULLARIN AÇILACAĞI ZAMANA İLİŞKİN VERİLER HENÜZ OLUŞMADI’

Toplantıda okulların 31 Ağustos’ta açılması ile ilgili soruları da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu konu, sadece okulları açıp açmamak, öğrencilerin okula gidip gelmesi demek değildir. Bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demektir. Tüm dünyada hiç kimse bugünden okulların açılacağı günkü durumu bilemez. Bilim Kurulu ile birlikte bir karar veriyoruz. Henüz o güne ilişkin veriler yok. Bir çocuk bugün sokakta oynuyor, sosyal mekanlarda bulunuyor ve tatile gidiyorsa bu onun hakkıdır. Ancak eğitim hakkı da vardır. Eğitim temel haktır ve biz çocukların eğitim hakkını ellerinden alamayız. Velilerimiz emin olsun ki çocukların ve öğretmenlerin sağlığı bizim için birinci derece önemlidir. Okulların o günkü genel sağlık koşullarına göre Kabinenin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının ortaya koyacağı verilerle o tarihte açılıp açılmayacağını söyleyebiliriz. 31 Ağustos takviminin bir gerekçesi, bunu mevzuat gereği açıklamak zorunda olmamızdır ki herkes hazırlığını yapsın. 31 Ağustos’ta okulların açılmasını temenni ediyoruz. Şayet şartlar elverişli olacaksa açacağız. Hazırlıklar tamam. Tüm senaryolara hazırız” dedi.

'31 AĞUSTOS’TA EĞİTİMİN NASIL YAPILACAĞINI O GÜNÜN KOŞULLARI BELİRLEYECEK'

Sağlık Bakanlığı ile son bir haftadadır defalarca görüşmeler yaptıklarının altını çizen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Şayet, ortak kararla okullar 31 Ağustos’ta açılabilir denilirse hazırız, eğer bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime de hazırız. Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle yüz yüze ve uzaktan eğitimin harmanlandığı karma bir model deneyin denilirse ona da hazırız. Bugün, EBA TV ve EBA İnternet üzerinde 1 yıllık eğitim-öğretim süresinin tüm içeriklerini bitirmek üzereyiz. Sınıf ortamlarına gelince, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için almamız gereken önlemlerin hepsi alındı. Çocukları küçük metrekarelere sığdırmak istemiyoruz. Derslerin bir kısmı seyreltilsin denilirse biz ona göre dersleri seyrelteceğiz. Teknik kısmı bize uzmanlara ait. Gereken önlemi fazlasıyla alıyoruz. Bu tedbirlere hazır olmamızın sebebi geçen seneden altyapının tamamlanmış olmasıdır. Faaliyetlerimiz bunun ispatı. O kadar çok içeriğimiz var ki Türkiye’nin birikimini öğrencilerimize getirdik. Çocuklarımız her ne ders, hobi ve uğraş ile ilgileniyorsa bunun karşılığı içeriklerimizde var.

Ağustos sonu ve Eylül başı tablosuna göre en etkili şekilde hareket edeceğiz. Bunun için de elimizde seçenekler var. Maske, temizlik malzemesi, okulların sağlık koşulları vs. LGS’yi nasıl başarıyla gerçekleştirdiysek bunu yine yaparız. Fakat riskli görürsek ona göre hareket ederiz. Mali koşullarıyla, psikolojik ve sosyal koşullarıyla her seçeneğe hazırız.”

‘ÖZEL OKUL, DEVLET OKULU FARKI YOK’

Özel okullar için de özel öğretim yapan kurumlar için de 15 Ağustos okul açılış tarihinin mecburi olmadığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Ağustos ile yüz yüze eğitimi şayet özel okullar uygun bulurlarsa başlatabilirler. Bunun dışında, devlet ve özel okullar arasında bir ayrım yok. Okulların açılış takvimi hepsi için 31 Ağustos olarak belirlendi. Öğretmen ihtiyacı konusuna gelince, dersler seyreltecekse o zaman zaten öğretmenlerin dersleri de seyreltilmiş oluyor. Bir kısım dersler uzaktan, bir kısım derslerse yüz yüze verilecek anlamına geliyor. Buna biz, ‘Karma Model’ diyoruz. Eğer bu yol izlenirse öğretmenlerin saatleri de seyrelecek. Ayrıca bu sene 40 bin öğretmen de bünyemize aldık. Öğretmen ihtiyacı yaşamamak için her türlü önlem alındı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN İÇERİĞİNİ ÖĞRENCİLERE GETİRDİK’

Bakan Selçuk, tanıtım toplantısında 'Tabii' mobil uygulamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Uzaktan eğitimin bize öğrettiği en önemli şey, her an her yerde faaliyet içinde olma imkanımızın olduğudur. Yeter ki çocuklarımıza bir fırsat verelim, herkesin tam erişim sağlayabilelim. İlk okullar için Arkadaş kitapları serisini Anadolu’daki tüm öğrencilerimize dağıttık. Tabii mobil uygulaması sayesinde de oyun yoluyla eğlenerek öğrenme imkanını öğrencilerimize sunuyoruz. Oyun ve dersi iç içe yerleştirerek eğlenceli bir yarışma uygulaması, öğrencilerin kendileriyle yarışırken öğrenmelerini de sağlıyor. Buna göre, uygulamayı kullanan çocuklarımız 60 saniye içinde soruları yanıtlayacaklar. “Yarı yarıya”, “Bir hak daha ver”, “Süre uzat” seçeneklerinden soruları yanıtlarken destek alabilecekler. Motivasyonlarını güçlendirmek için puanlama sistemi; doğru soruda 6 puan kazanmak, yanlış soruda 2 puan kaybedecek şekilde düzenlendi. Elbette bu puan sistemine dayalı olarak 5’ten 6’ıncı sınıfa, 6’dan 7’inci sınafa geçen çocukların gelecek seneye hazır olup olmadıklarını da görmek mümkün olacak. Tabii’nin deneme uygulamaları, farklı eğitim araçlarıyla öğrenen Z kuşağı öğrencileri içinde beğenildi. Mobil uygulama, tüm IOS ve Android’lerden ücretsiz olarak indirebilecek. Burada bizim açımızdan önemli olan, çocukların okullarından uzakta kaldığı dönemi doğru değerlendirmelerine destek vermek. Bu uygulama ile hem yüz yüze eğitimlerini hem de uzaktan eğitimlerini destekleyecekler. Yaz ayları, tatiller, hafta sonları zenginleşecek. Yeter ki çocuklar öğrenmek istesinler ve veliler de çocuklarımız için eğitim-öğretim kaynağı arıyoruz desinler.”

ÖĞRENCİLER TABİİ’Yİ YORUMLADI

Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler dersleri üzerinden sorulara Tabii mobil uygulaması üzerinden yanıt veren öğrencilerin kendileriyle yarışarak ileri aşamaya gidebilmesini sağlamak amacında olduklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun, Şanlıurfa ve Kayseri’de Tabii mobil uygulamasını deneyen öğrencilerle çevrimiçi olarak buluştu, onlardan uygulama ile ilgili düşüncelerini öğrendi.

Samsun’dan Ali Rıza, “Yaz ayları boyunca bu uygulamayı kullanacağım. Bir sosyal faaliyet olarak uygulamayı denedim ve hoşuma gitti. Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ile İngilizce dersinin de eklenmesini isterim” dedi. Bu talebi haklı bulan Bakan Selçuk, “Uygulamanın kapsamının kısa süre içinde genişletileceğini belirtti.

Şanlıurfa’dan çevrimiçi olarak toplantıya bağlanan İkra Karakuş, “6’ıncı sınıftan 7’inci sınıfa geçtim. Çok güzel bir uygulama. Yaz tatilinde konu tekrarlarımı bu uygulama ile destekleyeceğim” diye konuştu.

Kayseri ‘den Tabii ile ilgili deneyimlerini paylaşan orta okul öğrencisi Ela ise Bakan Selçuk’a “Sizinle konuştuğum ve tanıştığım için heyecanlıyım. Yaz aylarında uzaktan eğitim sürecinden doğan eksiklerimi tamamlıyorum. Son birkaç gün içerisinde bu uygulama ile tanıştım. Çok memnun kaldım” dedi.

Bakan Selçuk, Tabii uygulamasıyla eğlenerek öğrenen öğrencilere yaz aylarında bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve aileleriyle birlikte gezip doğa yürüyüşüne çıkmalarını önerdi.

PEDAGOJİK FORMASYONDA MAĞDURİYET OLMAYACAK

Pedagojik formasyonun kaldırılması konusuna da değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları söyledi:

“Bu konudaki hukuki süreç yeni tamamlandı. Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyaç olmayan alanla için yüzbinlerce formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücretler ödemelerini ve bu doğrultuda beklenti sahibi olmalarının önüne geçmekti. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa bu belgeyi ücretsiz vereceğiz. 20 bin öğretmen mi aldık 20 bin kişiye formasyon belgesini ücretsiz vereceğiz. 40 bin mi aldık, 40 bin formasyon belgesi vereceğiz. 2020-21 eğitim-öğretim yılında hayata geçmek üzere şu anda elinde formasyon belgesi olanların hak kaybetmesine izin vermeden uygulamayı başlayacağız.”