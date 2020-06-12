Bakan Selçuk: 29 Haziran’da EBA TV’de yaz tatili kuşağı başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Iğdır'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV'yi ayarlamak için çaba sarf eden, tüm meslektaşları gibi okullar kapalı olsa da öğrencilerinden kopmayan öğretmenlere 'gerçek zarafetin zor zamanlarda ortaya çıktığını' belirterek teşekkür etti.

Öğretmenlerin, uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler önerilerini istemesi üzerine Selçuk, "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" dedi. Selçuk, çocukları evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine işaret ederek hangi yaşta, hangi etkinliklerin yapılabileceğine ilişkin kaynaklar hazırladıklarını ve bunları paylaşacaklarını belirtti.

Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak" bilgisini de paylaştı.

CANLI YAYINDA OKUL MÜJDESİ

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü de kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi vererek, Iğdır'a 12 derslikli yeni bir okul yapılacağını açıkladı. Okulun yapımı için girişimde bulunan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk'u açılışa davet etti. Haberin kendisini memnun ettiğini ifade eden Selçuk, bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.

ÖĞRETMENLERDEN IĞDIR’A DAVET

Iğdır'daki öğrenciler için pek çok tasarım, beceri atölyesini bir arada barındıran 'Benim Dünyam' adlı bir projenin devam ettiğini söyleyen öğretmen Kader Karaca da öğrencilerinin açılış kurdelesini Bakan Selçuk ile kesme isteğini iletti.

Açık havada sosyal mesafeyi koruyarak kitap okuma etkinliği gerçekleştiren öğretmen Fadime Dereli'nin öğrencileriyle bağlandığı video konferansta, müzik öğretmeni Öznur Çapa ve meslektaşları müzik dinletisi sundu.

BAKAN SELÇUK’TAN RHATA YAPMAK DA DEĞERLİDİR' MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın sınıflarıyla ilgili bir anısını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan, öğretmen ve velilere seslendiği paylaşımında “Çocuklarımıza hata yapmanın da değerli bir şey olduğunu anlatalım” mesajı verdi. Bakan Selçuk, “Sık sık canlı sınıflara katılıyor ve bir öğrenci gibi dersi dinliyorum” diyerek, sosyal medya hesabından şu çağrıda bulundu:

“Bu fiziken gitmekten daha sahici oluyor, protokol yok, hepimiz aynı ekrana bakıyoruz. Geçen gün katıldığım derslerden birinde bir öğrenci, ‘Özür dilerim öğretmenim hata yaptım’ dedi problemin çözümünü söylerken. İşte bu bizim en büyük yanılgılarımızdan biri. Öğretmenlerim, sevgili velilerim; hata yapmanın da değerli bir şey olduğunu anlatın çocuklara, hata yapan öğreniyor demektir ve bu tam da istediğimiz şeydir. Kendi çocukluk hatalarınızdan da bahsedin, bahsedin ki çocuk bunun doğal olduğunu bilerek büyüsün. Bunu bilirse rahatlar, bunu bilirse içinde tutmaz, bunu bilirse öğrenir ve ilerler. Küçük bir not olarak dursun aklımızın bir köşesinde.”