Bakan Selçuk: 286 yatılı bölge okulumuzda 100 bin civarında öğrencimiz var

Bakan Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda, Türk Kızılay ile düzenlenen Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni’nde 2023 vizyon belgesinde ‘fırsat adaleti’ kavramını ısrarla vurguladıklarını söyledi. ‘Fırsat eşitliği’ yerine ‘fırsat adaleti’ dediklerini belirten Selçuk, konuşmasın şöyle devam etti:

“Çünkü, adalet kavramı her şeyi yerli yerince değerlendirmek ve gereken tedbiri almayı içeriyor. Yatılı bölge okullarımız, adalet kavramı konusunda en hassas olduğumuz kurumların başında geliyor. Bütün çocuklara fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim en öncelikli vazifelerimiz arasında. Burada başarı hikayeleri çıkacak ki bu toprakların başarı hikayeleri biriksin. Buradan memleketimizin geleceği için parlak başarılar ortaya çıkacak ki bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın. İşte bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 gigabyte internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Bu büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz, bugün Kızılay ile beraber bu çocuklarımıza kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız.

Eğitim kurumlarına verdiği destekten dolayı Türk Kızılay’a teşekkür ediyorum. Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin, yatılı okulda okumaktan kaynaklı başka ihtiyaçları da bulunuyor, bunların temini için çeşitli kurum ve kuruluşlarla da irtibat halindeyiz. Bu kapsamda başta Kızılay olmak üzere pek çok kurumla işbirliği yaptık.”

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da eğitime nitelik kazandırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kınık, “Bunların başında yoksul yavrularımızın, ailelerimizin desteklenmesi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği halinde yatılı bölge okulu öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. İnşallah bugün buralarda okuyan yavrularımız, yarın ülkemizin yöneticileri, bilim insanları, sanat insanları olur” dedi

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek Türk Kızılay tarafından temin edilen kırtasiye setini dağıttı.