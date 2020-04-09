Bakan Selçuk, 23 Nisan programını açıkladı: Marş hazırlayacağız, evleri süsleyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Başkent Öğretmen Atölyeleri'nin YouTube üzerinden yapılan canlı yayınına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de kurulmasına atıfla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerden kutlamak için 100'üncü yıla yakışır şekilde hazırlık yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, programın detaylarını paylaştı. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacaklarını, marş hazırlayacaklarını, Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) ev süslemeyle ilgili videolar yayınlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"23 Nisan günü çok ciddi hazırlıklarımız var. Bunu yavaş yavaş duyurmaya başladık. Yarışmalarımız var. Bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA TV o gün yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100'üncü yıl olduğu için ayrı bir önemi var bu 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle 100'üncü yıla yakışır şekilde yapmak ve bayramın niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi açısında da bu 100'üncü yıl çok önemli. Bu anlamda öğretmenlerimizin evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği konusunda ailelerle irtibat halinde olmaları önemli. EBA'da süslemeyle ilgili programlar da olacak. Bir marş hazırlığımız var. Tüm bunları sizlerle paylaşacağız. İstiyorum ki o gün çocuklar, bayramı hissetsinler. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. 23 Nisan'da tüm dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Tüm öğretmenlerimiz çocuklarımıza, o güzel gülümsemelerini hissettirsinler. Bu bize yeter.”

RAPORLAR ALIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında uzaktan eğitim sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgiler verdi:

“Epeydir öğretmen arkadaşlarla toplu olarak bir araya gelmedik. Şu anda EBA'da da çalışan, ders veren, çalışmalar yapan arkadaşlarla zaman zaman buluşuyoruz. Onlar sağ olsunlar gönüllü olarak büyük gayret gösteriyorlar. Her geçen gün kalitesi daha da yükselen birtakım üretimler yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak” diyen Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: Şu an içinde bulunduğumuz bu durum, dünyada yüzyıllar boyunca şahit olunmayan bir durum. Değerli arkadaşlar, biz bu pencereyi büyük fotoğrafta incelemeye çalışıyoruz. Virüs sonrası ne yapacağımız hususunda da hazırlıklar yapıyoruz. MEB olarak yapmamız gereken bazı işler var. Hali hazırda işler ve uzakta eğitim sonrası işler hazırlıkları olarak değerlendiriyoruz, farklı senaryolar koyuyoruz. Gün gün raporlar alıyoruz.

DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Bu hem bizim için hem de veli ve öğrencilerimiz için yeni bir durum. Adapte olabilmek açısından hem geçmiş çalışmalara hem dünyadaki çalışmalara bakıyoruz. Elbette sadece TV ve kazanımlarla devam etmeyi düşünmüyoruz. Çocuklarımızın deney yapmalarını, oyunlar öğrenmelerini, masallar dinlemelerini, sosyal olarak gelişmeleri, duygusal olarak rehabilite olmaları için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Meseleyi bütünüyle toplamaya çalışıyoruz.

TELEVİZYON İŞİNDE YENİYİZ

EBA'yla da ilgili de çalışmalarımız var. 18 milyon öğrencinin çok büyük kısmının aynı anda çevrimiçi olması sistemi zorlayabiliyor. Ama biz Ulaştırma Bakanlığı, TÜRKSAT, TRT gibi birçok kurumun desteğini aldık. EBA'nın altyapısını büyüttük. Daha da büyüyecek. Yayıncılık kolay değil. TRT'nin birikiminden faydalanıyoruz ama MEB olarak TV işinde yeniyiz.

ÖĞRETMENLİK TEMAS İŞİDİR

Öğretmenlik temas işidir. Gönül almak, hatır sormaktır. Beklentimiz öğretmenlerimiz muhakkak öğrenci ve velileriyle temas halinde olsunlar. Bu irtibatı kaybetmeyelim. İçerikler, kazanımlar bilişsel olanlar toparlanır halledilir. Burada önemli olan çocukların ruh sağlığını korumak. Bu yüzden de velilerimizin biz sizin yanınızdayız sözünü duyması lazım. Rehber öğretmenlerin hizmetlerinde olduğunu, elimizden geleni yapacağımızın bilinmesi lazım. Bunları velilerin duyması gerekiyor. Haftada bir kez de olsa bir öğrencinizle temas etseniz onlar çok mutlu oluyorlar.”