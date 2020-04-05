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GeriEğitim Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık
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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili program hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.

 

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