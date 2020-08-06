Bakan Selçuk: 18 milyon öğrencinin sorumluluğu omuzlarınızda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan maske ve mesafe uyarısı yapmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, bu defa, dışarıya maskesiz adım atan ve sosyal mesafe konusunda dikkatsiz olan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekti. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

“Okullar açılmasın demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım.”

“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020