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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: 18 milyon öğrencinin sorumluluğu omuzlarınızda

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Bakan Selçuk: 18 milyon öğrencinin sorumluluğu omuzlarınızda
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bu defa tüm vatandaşlara seslenerek, “Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda” vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan maske ve mesafe uyarısı yapmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, bu defa, dışarıya maskesiz adım atan ve sosyal mesafe konusunda dikkatsiz olan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekti. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
“Okullar açılmasın demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım.”

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