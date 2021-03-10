Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek

Bakan Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) ve Anadolu meslek liseleri tarafından üretimi tamamlanan 1500 materyal setinin dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, öğrencilere ve velilere yönelik kitaplar ve materyallerin üretildiğini belirtti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu materyaller çocuklarımızın eğitim öğretim sürecindeki görsel, işitsel, dokunsal özelliklerine hitap eden ve arkasında büyük bir bilimin yattığı materyaller. Bu materyallerin çocuklarımıza ve okullarımıza ulaşmasıyla da eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi hususunda da büyük bir adım atmış oluyoruz. Engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine kavuşabilmeleri için eğitim imkanlarının daha da düzeltilmesi gerekiyor.

DAYM VE MESLEK LİSELERİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Tanıtımı yapılan materyaller normal gelişim gösteren öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardaki hafif, orta, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, otizmi, görme engeli, işitme yetersizliği olan bireylere, çocuklara yönelik. Bunlar kavram, okuma-yazma, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, sosyal uyum, sosyal iletişim gibi alanlara yönelik materyaller ve her birinin de müfredattaki belli kazanımlarla bağlantısı oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu materyallerin DAYM ve meslek liselerimiz tarafından üretilmiş olmasının çok ayrı bir önemi var. Yani eğitim öğretimin tüm paydaşları el birliğiyle, işbirliğiyle bir okul için bir şey üretiyor. Meslek liselerimizin bu alandaki çalışmalarının öğrenme kalitesine yönelik olarak da ortaya çıkmış olması bizim için önemli bir sevinç kaynağı.

1500 OKULA GÖNDERİLECEK

Materyaller üretilirken malzemeler fiziksel mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildi. Bu materyallerin ergonomik olarak sınıf içine uygun, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak üretilmiş olması da eğitimsel çabamızın ayrı bir boyutu. 2019 ve 2020 yıllarında özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu uzman ekip tarafından üretilen bu materyaller, 81 ilimizde toplamda 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza ve okulumuza gönderildi. 2021 yılında ise üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla ilgili hedefimiz, özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak. Böylece potansiyelimizi en yüksek seviyeye çıkarmayı da amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, çeşitli illere materyal set götüren TIR’ları uğurladı.