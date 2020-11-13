Bakan Selçuk, 13 yabancı mevkidaşıyla toplantı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, toplantıda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarıyla COVID-19 sürecinde Türkiye'nin eğitim modelini paylaştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali’ konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve bakanlık temsilcileri katıldı. Toplantıda bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.

‘2023 EĞİTİM VİZYONU'NDA SALGIN ÖNCESİNDE DİJİTALLEŞME HEDEFİMİZİ ORTAYA KOYMUŞTUK’

Toplantının açılış konuşmasında tüm dünyanın benzersiz bir süreçten geçtiğinin altını çizen Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Birlikte ve birbirimizden öğrenmek, bu dönemde yapılan ve yapılması planlanan işleri paylaşmak sadece ülkelerimize değil, insanlığa ve geleceğimize yapabileceğimiz kıymetli bir katkı. Salgın sonrası dönemde eğitimde, TRT EBA Televizyonu kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel araç kullanıldı. Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012'den beri mevcut olan çevrim içi eğitim platformu EBA’nın içeriğini ve altyapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı. Hiçbir öğrencinin geride kalmayacağı bir sistem kurma gayretiyle ‘eğitimde fırsat adaleti’ ilkesi çerçevesinde hareket ettik. 10 gün içerisinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise olmak üzere üç televizyon kanalı kuruldu. Yayınlarda özel eğitim öğrencileri, göçmen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri için de ayrı içerikler bulunuyor.

DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN EĞİTİM SİTELERİNİN BAŞINDA

EBA, bugün dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında. İnternet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için de Türkiye genelinde 13 bin 540 EBA destek noktası oluşturuldu. Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık. 500 bin adet tablet bilgisayar da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmı yüz yüze eğitime başladı. Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi. Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse gelecekte daha büyük bir risk söz konusu olacak. Bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerileri de izlendi, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tam."