Bakan Selçuk: 125 bin öğretmen önümüzdeki günlerde aşılanacak

Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ İLE AŞILAMAYA DEVAM

“Öğretmenlerle ilgili ilk önce köy okullarından başlamak üzere öğretmenlerimizin yüzde 10’u, Kovid-19 geçirenler hariç aşılandı, ikinci aşıları da devam ediyor. Bir milyon 259 bin öğretmenin öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere tanımladığımız öğretmenler var. Peyderpey aşılamalar yapılıyor, bir problem yok. Bazen aşıların gelmesinde gecikmeler olduğu için bu öğretmenlerimizin aşılanmasına da yansıyor. Önümüzdeki günlerde bunun hızla artacağını söyleyebilirim. 125 bin öğretmenimizin aşılanacağını da buradan söylemiş olayım. Köy öğretmenlerinin aşılanması tamamlandı. İlkokulları açık olan iller daha fazla. Aşılanacak 125 bin öğretmen ilkokul öğretmenlerinden başlanacak. Aşı tedarik konusunda olulu gelişmeler yaşanıyor. İlerleyen süreçte öğretmenlerin aşılanması hızlanacak. Bizim öğretmenlerimiz çok kıymetli ve öncelik olarak aşılanmalarını benim istemem çok doğal. O yüzden bunu sürekli olarak takip ediyoruz. Aşılar geldiğinde bu aşıların peyderpey olacağını söyleyebilirim. Aşı konusuyla ilgili Türkiye’nin bir sıkıntısı yok.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

İller kendi durumlarını dikkate alarak ona göre bir karar verme sürecini harekete geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç, kabine toplantılarında tümüyle değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da böyle bir değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek. Bu sürecin yeniden yorumlanması konusunda yeni kararlar alınabilecek.

Ancak önce sağlık dediğimizde OECD ülkeleri içinde Türkiye, en çok okul kapatan dördüncü ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Türkiye önce sağlık prensibini çok dikkate alıyor. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları ve Bilim Kurulu’nun önerilerini toplamsal olarak değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ancak bizim gönlümüzden geçen tabii ki okulların açık olması. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak bir görüşü var. Hatta 10 yaş altına maske takılmaması yönünde de bazı görüşler var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde, dikkat ederseniz hep köy okullarını açık tuttuk. İlkokul ve okul öncesini açık tutmaya çalıştık. Sınav gruplarını fırsat eşitliği açısından açık tutmaya çalıştık.

BURSLULUK SINAVI ERTELENİYOR

Bir milyon civarında öğrencimizin gireceği bursluluk sınavı var, bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım. Bursluluk sınavı 25 Nisan’da yapılmayacak. Net tarih belli değil ama sınav ertelenecek. Aynı tarihte yapılması planlan Öğretmen Aday Kaldırma Sınavı da başka bir tarihe ertelenecek.

EBA’DA DERSLERE DEVAM

2 Temmuz’da okulların kapanacağını belirttik, ara tatili kaldırdık. Yazın eğitim devam edecek. Ancak, bütün öğrencilere okula gelin diyemeyiz. Yaz tatilleri de önemli onlar için. Tatil olacak elbette, ama EBA’dan dersler olmaya devam edecek.

ÇOCUKLARDA BULAŞ DAHA AZ

Yurt içi ve yurt dışında danıştığımız hekimler var. Bu konuyla ilgili bize söylenen şey şu, ‘Çocuklarla ilgili bulaşma ve bulaştırma riskine baktığımızda çocukların bulaştırma riski daha düşük’ deniliyor. Bu çerçevede baktığımızda bir çocuk okulda olmadığında bulaş riski nedir, okullar kapalıyken de bu istatistikleri günlük izliyorduk. İstatistiklerde gördüğümüz okuldaki çocuklardaki temaslı sayısı oranı ile toplumun genel temaslı oranı arasında baktığımızda okuldaki oranın kısmi olarak yüzde 20’ye yakın daha düşük olduğunu görüyoruz

DİL BİLGİSİ SORUSU YOK

LGS kapsamındaki geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuk. Ama bu sene diyoruz ki ‘Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.’ diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var.

SINAV İLE İLGİLİ ALT YAPIMIZ HAZIR

Pandemi öncesinde bütün illerde Ölçme Değerlendirme Merkezi kurduk. Bizim sorularımızın ve diğer ölçme içeriklerimizi genelde akademisyenlerimiz hazırlıyordu. Fakat yeni nesil dediğimiz sorulara uyulması için binlerce öğretmenimize bununla ilgili eğitim verdik. Pandemi öncesi bazılarına uzaktan sınav yapabilmekle ilgili altyapı çalışmaları yaptık. Dünya standartlarında soru hazırlayan binlerce öğretmenimiz var şimdi.

Sınav merkezli eğitim olursa ne olur, o dediğiniz ticari boyutu da gündeme gelir. Bunu ortadan kaldırmanın yolu, bütün okullarda temel standartlarda baz oluşturmaktır. EBA destek merkezlerinin tamamına yakınını neden daha fazla ihtiyaç duyan okullara açtık. Neden 1000 meslek lisesi seçip, başarı düzeyi düşük olan, gelir seviyesi düşük olan 1000 okulu seçtik ve o 1000 okulda özel bir proje yapıyoruz. Bu bazı oluşturmak için biraz süreye ihtiyaç var. Ondan sonra eğitimde sınav amaç olmaktan araç olmaya doğru geçecek.

ATAMALAR İÇİN GİRİŞMLERİMİZ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişimlerimiz, çabalarımız var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Bu geçen sene 40 bindi. Bu seneki bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin oldu. Daha fazla olması noktasında beklentiler var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda bizim her zaman doğal talebimiz var tabii ki.