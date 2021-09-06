Bakan Özer’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer’den İlk Ders Zili Mesajı



“Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin.” pic.twitter.com/W6COWuVs3p — MEB (@tcmeb) September 6, 2021