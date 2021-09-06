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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.09.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Bakan Özer’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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Bakan Özer’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması ve sağlıkla geçmesi dileğinde bulundu.

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin." ifadelerini kullandı.

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