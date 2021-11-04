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Bakan Özer’den Türk dünyasına ortak kültür vurgusu

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Türk Akademisi Bilim Kurulu#Türk Konseyi
Bakan Özer’den Türk dünyasına ortak kültür vurgusu

Eğitim bakanlarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek gelişen teknoloji ve iş dünyasına katkı verecek şekilde donatmak, onlara ortak değerlerimizi ve kültürümüzü tam olarak kazandırmak için çalışmalıyız. Eğitim alanındaki işbirliğimiz gençlerimizi öz kimliğini bilen kültür değerlerinin farkında olan geleneklerine ve tarihlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır” dedi.

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ERDOĞAN’DAN YAZILI MESAJ
Türk Konseyi 6’ncı Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4’üncü Toplantısı, İstanbul’da düzenlendi. Konuk bakanlarla ikili görüşmeler yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4’üncü Toplantısı’nın moderatörlüğünü yürüttü. Toplantıda okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı şöyle:
“Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk konseyinin kuruluşunun 12’nci yılını idrak ediyoruz. Konsey aramızdaki barışın, kardeşliğin simgesi haline geldi. 12 Kasım’da ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek 8’inci zirve inşallah konseyin tarihinde bir dönüm noktası haline gelecek. Türk Konseyi 6’ncı Eğitim Bakanlığı toplantısının hayırlı olmasını diliyorum.”

ÜYE ÜLKELERİN BAKANLARI KATILDI
3 Kasım’da kıdemli memurlar arasında toplantılar düzenlenirken 4 Kasım’da ise bakanlar düzeyinde toplantılar yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ev sahipliğindeki toplantılara, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

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ÖZER: ORTAK DEĞERLERİMİZİ KAZANDIRMALIYIZ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşmasında Türk Konseyi’ne üye ülkeler arasındaki temasların eğitim ve kültürel gelişmelere katkısını şu sözlerle dile getirdi: “Ortak çaba ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk konseyi aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolüdür. Sürdürülebilir kalkınmanın en başta gelen şartı kaliteli eğitime erişimdir ve beşeri sermayenin niteliğinin sürekli arttırılmasıdır. Kaliteli eğitim sadece istihdam üretim ve ekonomik kalkınma için değil aynı zamanda toplumsal huzur ve barış için de gereklidir. Bu doğrultuda gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek gelişen teknoloji ve iş dünyasına katkı verecek şekilde donatmak, onlara ortak değerlerimizi ve kültürümüzü tam olarak kazandırmak için çalışmalıyız. Eğitim alanındaki işbirliğimiz gençlerimizi öz kimliğini bilen kültür değerlerinin farkında olan geleneklerine ve tarihlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır.”

Özer, Türk Konseyi üye ülkelerinin heyetleriyle görüştü

Özer, Türk Konseyi üye ülkelerinin heyetleriyle görüştü

“ORTAK ÇABA, ORTAK VİZYON”
Bakan Özer konuşmasına şöyle devam etti: “ Ortak çaba ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk konseyi aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolüdür. Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzusu ve irademizdir.”

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YENİ ÜYE ÖZBEKİSTAN
Mart 2019 da düzenlenen 5. Eğitim Bakanları toplantısına Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye üye ülke, Macaristan ise gözlemci ülke olarak katılmıştı. Bu yıl ki toplantıya Özbekistan da üye olarak katıldı. Bakan Özer, “Sayın Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov nezdinde Özbekistan’ı tebrik ediyorum ve kendilerine Türk Konseyi’ne hoşgeldiniz diyorum” dedi.

ÜYE ÜLKELERDEN 50 BİN ÖĞRENCİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; “UNESCO verilerine göre Türkiye, dünya üzerinde en fazla uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biridir. Soydaşımız dost ve kardeş Türk milletlerinden oluşan devletlerden öğrencilerimiz bugün ülkemizde eğitim görüyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve gözlemci üye Macaristan’dan toplam 50 bini aşkın öğrenci üniversitelerimize öğrenim görüyor” dedi.

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#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Türk Akademisi Bilim Kurulu#Türk Konseyi

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