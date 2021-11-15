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Bakan Özer’den  Havalimanı meslek lisesine ziyaret

#Milli Eğitim Bakanlığı#Yıldız Teknik Üniversitesi#Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Bakan Özer’den  Havalimanı meslek lisesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, öğrencilerle sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ arasında imzalanan protokolle 2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılında açılan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde yer alıyor.

Bakan Özer, “2021 – 2022 eğitim öğretim yılında “Uçak Bakım Alanı”nda İngilizce Hazırlık + 4 yıl şeklinde kurguladığımız okulumuza 30 öğrenci alarak eğitim öğretime başladık. Büyük bir teveccüh gören okulumuz için gelecek yıllardan itibaren de “Ulaştırma Hizmetleri Alanı”, “Sivil Havacılık Alanı” ile “Yiyecek Hizmetleri Alanı” gibi havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan tüm istihdam alanlarına yönelik bölümlerin açılması için çalışmalara başladık. Ayrıca İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisine anaokulu açılmasını da gündemimize aldık” dedi.

Bakan Özer’e ziyareti sırasında, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı eşlik etti. Ayrıca, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında açılan okul kütüphanesini de ziyaret ettiler.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Yıldız Teknik Üniversitesi#Hasan Kalyoncu Üniversitesi

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