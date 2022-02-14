Bakan Özer’den görüş paylaşma çağrısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıOtoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildiGazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi#Sedef Kabaş
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Kırmızı ışıkta çifte infaz Acılı aileden canlı yayında şok iddiaKırmızı ışıkta çifte infaz! Acılı aileden canlı yayında şok iddia#Kocaeli
Trabzonsporu üzen bir haber daha Yöneticinin babası fenalaştı, durumu...Trabzonspor'u üzen bir haber daha! Yöneticinin babası fenalaştı, durumu...#Trabzonspor
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
CEOsu istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...CEO'su istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti! Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...#Cisco
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
Business class tartışması... Kraliçenin avukatı uçaktan atıldıBusiness class tartışması... Kraliçe'nin avukatı uçaktan atıldı!#İngiltere
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
Neslihan Atagülden romantik 14 Şubat paylaşımıNeslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı!#Rasim Öztekin
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

Bakan Özer’den görüş paylaşma çağrısı

#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Mahmut Özer#‘Aday Öğretmenlik
Bakan Özer’den görüş paylaşma çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ taslağını tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını duyurdu. Bakan Özer, tüm öğretmen, yönetici ve eğitim paydaşlarının görüşlerini kendileriyle paylaşmalarını isteyerek “Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart'a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler" dedi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan habere göre; Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'nin 14 Şubat tarihli sayısında yayımlanmasının ardından kanuna dayanarak hazırlanan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ taslağı açıklandı. Bakan Özer, yönetmelik taslağıyla ilgili şunları söyledi:  

TÜM EĞİTİM DÜNYASININ GÖRÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ
“Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden hazırladığımız yönetmelik taslağını tüm kamuoyu ile paylaştık. Yönetmelik, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olacak ve ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresinden de tüm paydaşlarımızın bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardık. Buradan benim istirhamım, tüm öğretmenlerimizin, tüm yöneticilerimizin, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini samimi bir şekilde bu adres üzerinden göndermeleri. Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart'a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler. Bu süreç içerisinde diğer eğitim paydaşları ile ilgili görüş alma süreçleri de aktif olarak devam edecek. 15 Mart'a kadar gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndermiş olacağız. İnşallah bu yönetmeliği de hızlı bir şekilde yayımlayıp bu süreçleri başlatacağız.

Haberin Devamı
Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

TARİHİ BİR ADIM ATTIK
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece 60 yıllık özlem de sona ermiş oldu.  Kanun'un çıkmasıyla artık Türkiye'nin eğitimde son 20 yılda gelmiş olduğu noktayı öğretmenlere has bir kanunla da taçlandırmış olduk. Bu gelişme, Türkiye'de eğitim tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır, çok önemli bir tarihi adımdır. Böylece Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu. Bu, hükümetimizin öğretmenlere vermiş olduğu değerin çok önemli bir göstergesidir ve bu Kanun'un diğer meslek gruplarına göre önce çıkmış olması da hakikaten üzerinde durulmayı hak eden çok önemli bir adımdır. Ben Kanun'un tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sadece bu süreçteki desteklerinden dolayı değil eğitimle ilgili her türlü desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım, hem Millİ Eğitim Bakanlığı hem de öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Haberin Devamı
‘Kariyer taslağı’ eğitimcilerin görüşüne açıldı

‘Kariyer taslağı’ eğitimcilerin görüşüne açıldı

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK
Bakan Özer, Kanun'un geçici maddesinde "Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun'un sağladığı haklardan yararlanı." hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar" yanıtını verdi.

Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin tamamı ücretsiz olacak, özel okul öğretmenleri de başvurabilecek.

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak. Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar. 15 Mart'a kadar öğretmen ve paydaşlarımızdan görüş alıp son şeklini verdikten sonra yönetmeliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşacağız ve süreci başlatacağız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Mahmut Özer#‘Aday Öğretmenlik

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi