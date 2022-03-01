Bakan Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız

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Düzce’de temas ve incelemelerde bulunan Bakan Özer burada yaptığı açıklamada, öğretmenlerin aşı oranlarının yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek "En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 94, en az 2 doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 90, en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 53. Bir de aşı olmayıp, geçirdiği hastalık nedeniyle bağışıklık kazanmış öğretmenlerimizle birlikte eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı 2 doz aşısını tamamlamış durumda" dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ

Öğretmenlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Bakan Özer "Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz. Bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sadece maskeleriyle ders anlatmadılar, aşı oranlarını da yüksek tutarak tüm topluma örnek oldular. Öğretmenlerimiz ile gurur duyuyoruz" diye konuştu. Bakan Özer ayrıca Düzce'deki eğitimin genel bir panoramasını çıkartarak, eğitimin kalitesinin artırılması için neler yapılması gerektiğine karar vereceklerini söyledi.

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DÜZCE’YE 18 YENİ ANAOKULU

Özer şunları söyledi: “Kente 18 yeni anaokulu yatırımı yapacağız. Düzce’deki yatırımlarımızdaki ana odaklarımızdan biri de okul öncesi eğitimdi. Düzce’mize, bu yatırımlara ilave olarak 18 anaokulu yatırımı verdik. Düzce’ye yeni 18 anaokulu yapacağız. Bunun 10 tanesini merkezde yapacağız. 1 tanesini Akçakoca’da, 2 tanesini Cumayeri’nde, 1 tanesi Çilimli’de, 1 tanesi Gölyaka’da, 1 tanesi Gümüşova’da, 1 tanesi Kaynaşlı’da ve 1 tanesi Yığılca’da olacak. Bunlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine Dikmeli’de 8 derslikli bir ilkokulu da yatırım programına dahil etmiş olacağız. 1 tane bilim sanat merkezi vardı. Bugün 3 yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Bunlardan 1’i Akçakoca’da, 2 tanesi ise merkezde açılacak. Dolayısıyla merkezde bilim sanat merkezi sayısı 3 olacak. Düzce genelinde bilim sanat merkezi sayısı 4’e çıkacak. İnşallah bu yatırımların hayata kısa sürede geçmesini ve geçtikten sonra da Düzce’de eğitim kalitesinin çok iyi noktalara gelmesini istiyorum.”