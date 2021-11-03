Bakan Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız

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Bakan Özer; “Bugün itibarıyla bir doz aşısını olmuş öğretmenimiz yüzde 93. İki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Aşı olmasa da bağışıklık kazanmış ya da antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92’si ya bir doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur” dedi.

SON 20 YILDA EĞİTİMDE BÜYÜK ADIM

İstanbul Ataşehir’de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma töreninde konuşan Bakan Özer konuşmasında eğitim konusundaki atılımlara da dikkat çekerek, “2000’li yılların başında 500 bin öğretmen varken bugün itibarıyla 1.2 milyon öğretmen var. Yani şu andaki eğitim sistemi içindeki öğretmenlerimizin yüzde 73’ü son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine dahil oldular. Yani son 20 yılda gerçekleşen büyüme kaliteyi odağına alan bir büyümedir” diye konuştu. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranına da değinen Özer, bu oranın da yüzde 14’lerden yüzde 44 ‘lere geldiğini söyledi.

ASLAN PAYI BAKANLIĞIN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı için belirlenen 274 milyar 384 milyon 474 bin TL’lik bütçesiyle ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bakan Özer, “ Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini sunduk, onayı gerçekleşti. 2022 yılı bütçesinde de en büyük aslan payı yine Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi” dedi.

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İSTANBUL’A 1.3 MİLYAR EĞİTİM YATIRIMI

Özer sözleri şöyle sürdürdü:

“Bu yatırımlardan İstanbul’da ciddi şekilde payını alıyor. 2021 yılında İstanbul’a 1 milyar 300 milyon liralık bir eğitim yatırımı yapıyoruz. İstanbul Proje Koordinasyon birimiyle atılımlar yaptık. Sayın valimize bu süreçteki desteklerinden katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

BAKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Temel atma törenindeki konuşmasından önce ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çiçek verildi. Bakan Özer’in konuşmasının ardından temel atma töreni yapıldı. 13 milyon 993 bin 4 metrekarelik alana kurulacak olan Ahmet Keleşoğlu Lisesi ve Kompleksi İstanbul’un 16’ıncı Fen Lisesi olmaya hazırlanıyor. Okulda 32 derslik, laboratuvar, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, dijital kitapların yer alacağı kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu ve sanat atölyesinin yanı sıra 100 kişilik kız ve 100 kişilik erkek öğrenci yurdu da bulunacak.