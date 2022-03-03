Bakan Özer yeni düzenlemeyi yorumladı

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Bakan Özer okullarda yeni değişen pandemi kurallarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Yaşanan süreçte okullarımızın açık kalabilme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu tüm topluma göstermiş olduk. Gerekli önlemler alındığı zaman bu tarz salgınlarda en güvenli yer okullarımız. Bunu tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’ye göstermekten mutluluk duyuyoruz. COVID-19 süreci bize okulların sadece öğrenme yerleri olmadığını gösterdi. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan daha fazla insanı barındıran bir eğitim sistemimiz var. Uzaktan eğitimde hangi güçlü platformdan faydalanırsanız faydalanın hiçbiri okulların yerini tutamaz. Kararlı bir şekilde süreç yönetildi ve herkes gördü ki önlemlerle bu sistem yürütülebiliyor.

ARTIK KAPANAN SINIF OLMAYACAK

Dün itibarıyla sistemde bir değişiklik oldu. Sağlık Bakanımız açıklamalarının okulları ilgilendiren kısmında, iki vaka görülmesi durumunda sınıfların 10 gün kapalı kalmasıyla ilgili uygulamanın yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. Bundan sonra kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra okullarımızda pozitif olan öğrenci ya da öğretmenimiz kendisini izole edecek. Okula gelmeyecek, tedavisini devam ettirecek. Daha sonra PCR testini yaparak negatif çıkması halinde okula erken dönebilecek veyahut belli süreyi tamamlayarak dönebilecek.”

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YENİ ATAMALAR OLACAK

Bakan Mahmut Özer yeni öğretmen atamalarıyla ilgili olarak da, “Atamalarla okullaşma oranlarının ve okul öncesi eğitime verdiğimiz önemin ilgisi var. Yeni okullar, ana okulları yapıyoruz. Buralarda öğretmenlere ihtiyacımız olacak. Çalışmaları yapıyoruz. Şu anda çok detay vermiyorum ancak ‘atama olmayacak’ spekülasyonlarını ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.