Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

Bakan Özer yeni düzenlemeyi yorumladı

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#'Anadolu Soruyor
Bakan Özer yeni düzenlemeyi yorumladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Edirne’de katıldığı 'Anadolu Soruyor' isimli televizyon programında eğitime ilişkin soruları yanıtladı.

Haberin Devamı

Bakan Özer okullarda yeni değişen pandemi kurallarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Yaşanan süreçte okullarımızın açık kalabilme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu tüm topluma göstermiş olduk. Gerekli önlemler alındığı zaman bu tarz salgınlarda en güvenli yer okullarımız. Bunu tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’ye göstermekten mutluluk duyuyoruz. COVID-19 süreci bize okulların sadece öğrenme yerleri olmadığını gösterdi. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan daha fazla insanı barındıran bir eğitim sistemimiz var. Uzaktan eğitimde hangi güçlü platformdan faydalanırsanız faydalanın hiçbiri okulların yerini tutamaz. Kararlı bir şekilde süreç yönetildi ve herkes gördü ki önlemlerle bu sistem yürütülebiliyor.

ARTIK KAPANAN SINIF OLMAYACAK
Dün itibarıyla sistemde bir değişiklik oldu. Sağlık Bakanımız açıklamalarının okulları ilgilendiren kısmında, iki vaka görülmesi durumunda sınıfların 10 gün kapalı kalmasıyla ilgili uygulamanın yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. Bundan sonra kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra okullarımızda pozitif olan öğrenci ya da öğretmenimiz kendisini izole edecek. Okula gelmeyecek, tedavisini devam ettirecek. Daha sonra PCR testini yaparak negatif çıkması halinde okula erken dönebilecek veyahut belli süreyi tamamlayarak dönebilecek.”

Haberin Devamı

YENİ ATAMALAR OLACAK
Bakan Mahmut Özer yeni öğretmen atamalarıyla ilgili olarak da, “Atamalarla okullaşma oranlarının ve okul öncesi eğitime verdiğimiz önemin ilgisi var. Yeni okullar, ana okulları yapıyoruz. Buralarda öğretmenlere ihtiyacımız olacak. Çalışmaları yapıyoruz. Şu anda çok detay vermiyorum ancak ‘atama olmayacak’  spekülasyonlarını ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#'Anadolu Soruyor

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna