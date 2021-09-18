Bakan Özer: Vaka nedeniyle kapatılan okul yok

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Elektronik takip sistemiyle her okuldaki aşı, test durumlarının anlık takip edildiğini belirten Özer 'Hafta sonu eğitim olacak mı?' sorusuna "Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz" yanıtını verdi ve sözlerine şöyle devam etti:

EĞİTİME ARA VEREN OKUL YOK

“6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk. Bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduk, bugün ilk toplantılarını yaptılar. Sağlık Bilim Kurulu'nun alternatifi olan bir kurul değildir. Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbiri vaka nedeniyle kapatılmadı. Eğer bir sınıfta, 1'den 12'ye kadar 2 pozitif vaka varsa sınıfta biz 14 gün yüz yüze eğitime ara veriyoruz. Dijital platformlarından canlı bir şekilde ders yapıyorlar. 14 gün bittikten sonra bu arkadaşlarımız sisteme geri dönüyor. Yüz yüze eğitime kaldıkları yerden devam ediyorlar. Vaka bazlı şekilde gidiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Toplumdaki vaka sayılarını bizler de takip ediyoruz. Eğer trend artıyorsa o artış mutlaka bizim vaka sayımıza yansıyor. Kapatılan sınıf sayısındaki artış gayet doğal çünkü vaka sayıları artıyor.

BELİRİTİ GÖSTERMEYENLER PCR SAYESİNDE BELLİ OLDU

Öğretmenlerde aşı oranı artıyor. Biliyorsunuz aşı gönüllük esasına dayalı. Biz ilave olarak haftada 2 defa PCR testini zorunlu kıldık. 6 Ağustos’ta öğretmenlerde birinci doz aşı oranı yüzde 73’tü, bugün itibariyle bu oran yüzde 92. Diğer taraftan iki doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 59’du, bugün yüzde 79, fark 20 puan. Öğretmelerimize teşekkür ediyorum eğitimin yüz yüze devam etmesi için örnek bir davranış sergilediler. Belirti göstermeyen ama PCR testi pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.

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KALABALIK BÖLGELERDE İKİLİ EĞİTİM

Sistemin tasarımında, tüm parametreleri dikkate aldık. Kalabalık sınıflarımız var. Birinci neden arsa bulamıyoruz okul yapmak için. İkinci neden ise yaklaşık 2 yıl önce deprem önlemleri ile ilgi bir süreç başladı, bu yaygın durum değil ama bu sebeple bazı okulların öğrencileri diğer okullarda toplantılar. Bir çalışma içine girdik, buralar için özel tasarımlarda bulunduk. Sınıfların kalabalık olduğu yerde ikili eğitime geçilebilir ya da ders saat süresi azaltılabilir, ders günü azaltılabilir. Problemleri yerel paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz.

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TEMASLI ÖĞRENCİ PCR VERİP OKULA DÖNEBİLİR

Hafta sonu eğitimle ilgili bir yaklaşımımız yok. Bir okulda bir problem varsa, örneğin üçlü eğitime geçilmesi gerekiyorsa hafta sonunu kullanabilir ama bu yaygın bir durum değil. Sağlık Bakanlığı’na şöyle bir öneride bulunduk, “Semptom göstermeyip temaslı olduğu için karantinaya alınan öğrenci ailesi izin verdiği takdirde bir hafta sonra PCR testi olup okula dönsün” dedik. Önümüzdeki hafta bu öneri kurulda değerlendirilecek.

EĞİTİM BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Sürecin sağlıklı yürümesi sadece bize bağlı değil. Eğitim bir milli güvenlik meselesidir. Tüm vatandaşlarımızın sürece aktif olarak dahil olması lazım . Virüs sadece okullarda değil here yerde yayılıyor. Çocuklarımızın eğitim hakkının devam etmesi için bundan sonra daha hassas olacağız, velilerimizin de öyle olacağına eminim Okulları açık tutmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz.

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MİLLİ EĞİTİM ŞUARASININ GÜNDEMİNDE NE OLACAK?

Milli Eğiti Şurası’nın ana teması eğitimde fırsat eşitliği olacak. Bunun için üç ana başlık oluşturduk; temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimi. Bakanlık olarak sadece Şura’da değil. Özellikle dezavantajlı bölgelerde temel eğitim erişimiyle ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”