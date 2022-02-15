Bakan Özer: Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLEREğitim Haberleri

Bakan Özer: Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmuyor

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Gaziantep
Bakan Özer: Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmuyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibarıyla COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor” dedi ve kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimlilerin devam zorunluluğundan muaf olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Gaziantep ziyaretinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle devam etti:

“7 Şubat’ta başladığımız ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak.

ÖZEL EĞİTİMLİLER DEVAM ZORUNLULUĞUNDAN MUAF OLACAK
Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.

Haberin Devamı

15 MART’A KADAR GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ
Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün yaşandı. 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik meslek kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

GAZİANTEP’E YENİ YATIRIMLAR
Tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Geçen hafta İstanbul sonrasında Konya sonra Ordu iline gittik. Sahada sorunları görmek o sorunları çözmek ve eğitim kalitesini arttırmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep’teki eğitimin seviyesini çok daha yukarılara çıkartmak için bir toplantı yapacağız. Son dönemlerde Gaziantep’ten çok güzel haberler alıyoruz. Eğitimin tüm kademeleri ile ilgili burada birlik ve beraberlik var. Bu süreci yürüten Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz arsa temin edilmesinden okulların tüm ihtiyaçların giderilmesine kadar her zaman bize destek oluyorlar. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çok teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü konusunda sürekli istişarelerde bulunduk. Bu toplantıda Gaziantep’in eğitimde geldiği konumu, yapılması gerekenleri görüşeceğiz. Toplantı sonrasında Gaziantep için müjdelerimiz olacak”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron