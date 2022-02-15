Bakan Özer: Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmuyor

Haberin Devamı

Gaziantep ziyaretinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle devam etti:

“7 Şubat’ta başladığımız ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak.

ÖZEL EĞİTİMLİLER DEVAM ZORUNLULUĞUNDAN MUAF OLACAK

Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.

Haberin Devamı

15 MART’A KADAR GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün yaşandı. 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik meslek kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

GAZİANTEP’E YENİ YATIRIMLAR

Tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Geçen hafta İstanbul sonrasında Konya sonra Ordu iline gittik. Sahada sorunları görmek o sorunları çözmek ve eğitim kalitesini arttırmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep’teki eğitimin seviyesini çok daha yukarılara çıkartmak için bir toplantı yapacağız. Son dönemlerde Gaziantep’ten çok güzel haberler alıyoruz. Eğitimin tüm kademeleri ile ilgili burada birlik ve beraberlik var. Bu süreci yürüten Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz arsa temin edilmesinden okulların tüm ihtiyaçların giderilmesine kadar her zaman bize destek oluyorlar. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çok teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü konusunda sürekli istişarelerde bulunduk. Bu toplantıda Gaziantep’in eğitimde geldiği konumu, yapılması gerekenleri görüşeceğiz. Toplantı sonrasında Gaziantep için müjdelerimiz olacak”