Bakan Özer, öğretmenlere seslendi

Özer; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim camiamızın alışık olmadığı zamanları birlikte yaşadık. Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemlerle birlikte yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde artık ülkemizde de yüz yüze başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını sözlerimin başında belirtmek isterim. Bizi bekleyen bu zor ve kutsal görevde hepimizin işlerini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı belirtmeyi görev bilirim. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda hayat, geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kata daha dikkatli iki kat daha sorumluluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla birlikte biliyorum ki öğretmenlik kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz. Çocuklarımız sizleri, sizler de çocuklarımızı özlediniz. Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez.

Çocuklarımızın sizleri, sizler de çocuklarımızı özledik. Dijitalde ne kadar büyük adımlar atmış olsak da uzaktan eğitim öğrencinin gözünün içine bakarak üç günlük mesleki çalışma dönemi boyunca sizlere “Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek”, “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları” ve “COVID-19 Salgın Sürecinde Önleyici Tedbirlerin Alınması” konularında bilgi verilecek.

Bundan sonraki süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi esirgemeyeceğinize ve çocuklarımızın parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün bir çaba sergileyeceğinize olan inancım tam. Hepinize en içten başarı dileklerimi sunuyorum.”