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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Bakan Özer: Meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

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Bakan Özer: Meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz hafta afet bölgelerinde okul pansiyonlarının yangından etkilenen vatandaşların kullanımına açmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde sahada tüm çalışmalara destek veren MEB personeline teşekkür etti.

Mobil psikososyal destek ekiplerinin her zaman çocukların yanında olduğunu hatırlatan Özer "Afet bölgelerinde, ilk andan itibaren meslektaşlarımız sahadalar. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve gönüllü personelimiz yangınla mücadele çalışmalarında ekiplere katkı sunuyor. Bir yandan da yaralarımızı sarmak için yardım ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyorlar. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğa için yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı afet bölgelerinde sahada olan tüm il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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