Bakan Özer Kosova’da

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Cumhuriyeti'nde resmi temaslarına başlamadan önce başkent Priştine'de bulunan Sultan I. Murad Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret etti. Özer, beraberindeki heyet ile birlikte dua ederek türbedeki anı defterini imzaladı.

Bakan Özer, daha sonra Kosova'da Türk nüfusunun en yoğun olduğu Mamuşa'da Anadolu İlkokulunu ziyaret etti. Burada yaşayan Türklerle her zaman bir ve birlikte olduklarını vurgulayan Özer, "Kardeşlerimizi ziyaret geldik" diyerek söze başladı. Öğrencilerin gözünde heyecanla birlikte ortak tarihi, kültürü ve inancı gördüğünü belirten Özer, çocuklar ve öğretmenlerle sohbet etti.

Mamuşa Anadolu İlkokulu’nun ardından Mamuşa Belediyesi’ni de ziyaret eden Özer, Kosova'daki Türk Taburu askerleriyle de bir araya geldi.