Bakan Özer: İkinci doz ve antikor oluşturan öğretmenlerin oranı yüzde 91

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Özer, “Ölçeğiyle 1,2 milyon öğretmeni baz aldığımız zaman birinci doz aşı oranı yüzde 92,45 ikinci doz aşı oranı ise bugün itibariyle yüzde 86 civarında. Bir de aşı olmadığı halde bir şekilde hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen kitlemiz var. Bunlarda yüzde 5 civarında. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerimiz oranı yüzde 91’lerde. Yani birinci doz yüzde 92 civarında, ikinci doz ve antikor oluşturanların oranı yüzde 91 yani birbirine denk gelmeye başladı. Şu anda okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olmasıdır. Bu hem Türkiye deki oran açısından çok yüksek hem de kıta Avrupası’ndaki ülkeler Finlandiya, İsveç, Almanya gibi ülkelerdeki öğretmenlerin iki doz aşılanmasından oldukça yüksek” dedi.

TÜM SINIFLARI KAPALI OKUL YOK

Ağrı’da Valiliği ziyaret eden Bakan Özer, 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı başarılı şekilde geride bırakıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi okul kapatma değil, sınıf ve vaka bazlı kapatmayla ilgili sistematik geliştirdik. Herhangi bir vaka veya yakın temas olması durumunda yüz yüze eğitime 10 gün ara veriliyor. Öğrencilerimiz evlerine gittiği zaman canlı dersle, dijital platformlar üzerinden eğitimle ilgili desteklerini sürdürüyor. Şu ana kadar aynı anda kapatılan maksimum 3 okul oldu. Onlar da 10 gün sonra eğitim öğretime devam etti. Bizim eğitim sistemimiz, devasa eğitim sistemi, 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu 20 milyonluk kitleyi ilgilendiren bir sistem. Sistemimiz içerisinde 57 bin 108’i devlet okulu olan 71 bin 820 okulumuz bulunuyor. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmuyor. 850 bin dersliğin içerisinde elbette kapatılan sınıflarımız mevcut onlar da peyderpey 10 günlük süre içerisinde, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde sisteme geri dönüyor. Daha önceden kapatılan bin 158 sınıf bugün itibariyle eğitim öğretime başlatıldı. Sistemde hiçbir problem yok, sistem başarılı şekilde yüz yüze eğitimle ilgili mekanizmayı işletiyor ve güvenlikli şekilde, Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önerdiği yönergeleri doğrultusunda işlemeye devam ediyor.”

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AŞILANMA ORANI GİDEREK YÜKSELİYOR

Öğrencilerin aşılanmasının da yüz yüze eğitimin aksamamasına katkı sağladığını belirten Özer, “En büyük avantajımız öğrencilerimizdeki aşılanma oranı da giderek yükseliyor. Özellikle 15-18 yaş arasında. Tabii burada en büyük sorumluluk velilerimize, ailelerimize düşüyor. Yani onların kendilerini korumaları gerekiyor. Aşılanma oranlarını yükseltmeleri gerekiyor ki çocuklarımızı koruyalım ve yüz yüze eğitimden mahrum bırakmayalım. Hakikaten bu sadece Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğu değil. Türkiye’de tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yürütmesi gereken bir durum. Şu ana kadar 6 hafta çok başarılı geldik. İnşallah bundan sonrada başarılı şekilde de devam edecek” dedi.

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YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Bakan Özer, yardımcı kaynak kitaplar hakkında sosyal medya veya kamuoyundaki söylemlere de değinerek, şunları söyledi:

“Yardımcı kaynaklar hakkında bir takım söylemler var. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetiniz yıllardan beri tüm okullar, tüm sınıflar ve kademelerde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için kitapları ücretsiz olarak dağıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ayın ilk haftasında bu dağıtılan ders kitaplarına ilave olarak destekleyici yardımcı kaynak etkinlik kitaplar, fasiküller öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi çalışma yaptık. Her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık ve Ağrı’da temel eğitimde bu materyallerden yüz bin, orta öğretimde ise 40 bin tane bastırarak tüm öğrencilerimize bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtmaya başladık. Aynı zamanda bin tane tablet dağıtacağız. Eğitimle ilgili destekleyici materyalleri bakanlık olarak kendimiz üreteceğiz. Bunları vatandaşlarımızın erişimine ücretsiz açacağız. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’mizde bunları basarak, özelikle sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlere ücretsiz olarak ulaştıracağız. Dolayısıyla öğrencilerimiz, özellikle velililerimiz kesinlikle yardımcı kaynak almasınlar Mili Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı bu kaynakları takip etsin.”