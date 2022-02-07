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Bakan Özer: İkinci döneme yüz yüze eğitim kararlılığıyla başladık

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Tuzla GİSBİR Ortaokulu#OECD
Bakan Özer: İkinci döneme yüz yüze eğitim kararlılığıyla başladık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İkinci döneme yüz yüze eğitim kararlılığıyla başlamanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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İkinci dönemin ilk günü İstanbul’da Tuzla GİSBİR Ortaokulu açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Özer, “Bugün iki heyecanı bir arada yaşıyoruz. Birincisi böyle güzel bir ortaokulun gecikmeli olarak açılışının yapılmasının heyecanı. Bir de 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin yüz yüze eğitimle aynı kararlılıkla başlamasının heyecanı” dedi. Bakan Özer şöyle devam etti:

“COVID-19 salgın süreci tüm dünyayı hazırlıksız yakaladı. Ekonomiden kültüre, ulaştırmaya tüm alanlara etkisi oldu. Bu süreçte en fazla etkilenen kuşkusuz eğitim oldu. Çünkü ülkelerin en kalıcı sermayesi beşeri sermayedir ve okullar sadece eğitim ve öğrenmenin yapıldığı mekanlar değildir. Psiko-sosyal gelişim için de çok önemlidir. Uzaktan eğitimde telafi edilecek sadece öğrenme kayıpları değildi. 6 Eylül’den itibaren kararlılıkla ilk açılması gereken son kapatılması gereken yerler okullar dedik ve bunun bir milli güvenlik meselesi olduğu hep vurguladık. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakan Özer: İkinci döneme yüz yüze eğitim kararlılığıyla başladık
Öğrencilerimiz her gün maskelerle okula geldiler, ders dinlediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz, maskeyle her gün ders anlatmak kolay bir şey değil. Aynı Almanya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerden çok yukarıda bir aşılanma oranına sahip oldular.”

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OKULLAŞMA SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
Son 19 yılda eğitimde müthiş bir dönüşüm gerçekleştiğini belirten Bakan Özer, “Okul öncesinden yüksek öğretime kadar 81 ilde okullaşma oranını arttırmak ve vatandaşların çocuklarının eğitime ulaşımını kolaylaştırmak için bir seferberlik başladı. O seferberlik devam ediyor. Okullaşma oranları OECD seviyelerine yaklaştı. 2000’li yıllarda ortaöğretim seviyesi okullaşma oranı yüzde 44’ken, yani iki gençten biri okula gidemezken şimdi yüzde 90’ların üstüne çıktı. Şu anda 1.2 milyon öğretmenimiz eğitim sistemimizde katkı sunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 74’ü yani 700 binin üzerindeki öğretmenlerimiz son 19 yılda eğitim öğretimimize katıldı. 19 yılda yapılan güzel yatırımlar vatandaşların tüm eğitim kademelerindeki eğitim verişini arttırırken 20’inci yılda öğretmenlik meslek kanununun artık yasalaştı” dedi.

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İSTANBUL’U GÜÇLENDİRİYORUZ
İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın odağında olduğunu söyleyen Özer, şöyle devam etti:

“İstanbul’umuzu güçlendirmeye daha kaliteli eğitime erişimi arttırmaya çalışıyoruz. Bu yıl İstanbul’a ayırmış olduğumuz pay 5 milyar TL. En büyük bütçeyi İstanbul’a ayırdık inşallah arsalarla ilgili bazı problemler çözüldüğü zaman bu 5 milyar lirayı daha yukarı çıkaracağız. 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünü İstanbul’a verdik.  İnşallah bu sürecin sonunda 2023 yılında alt yapı sorunlarını çözmüş devasa projelere imza atan bir milli eğitimden bahsedeceğiz.”

Milli Eğitim Bakanı Özer: Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam

Milli Eğitim Bakanı Özer: Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam

 

 

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#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Tuzla GİSBİR Ortaokulu#OECD

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