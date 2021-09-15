Bakan Özer: Hiçbir okulumuzda yüz yüze eğitime ara verilmedi

Diyarbakır Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Özer, şunları söyledi:

“Diyarbakır’ımızda yaklaşık 550 milyonluk yatırımımız, yeni okul yapımı, yık-yap ve güçlendirme olarak devam ediyor. Öncelikle 20 yeni ilkokul yapacağız. Yapılacak 20 yeni ilkokul bünyesinde özel eğitim ana sınıfı ve anaokulu da olacağını, ayrıca Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerinde 3 yeni özel eğitim anaokulu yapılacak. Bu ilkokullarımızın tamamında hem özel eğitim anaokulu hem de normal anaokulu olacak ve her biri en az 24 derslik olacak. Hani ilçesine 60 yatak kapasiteli bir öğretmenevi kazandıracağız. Kocaköy’de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne 30 yatak kapasiteli uygulama oteli yapacağız

DİYARBAKIR’DA 21 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Diyarbakır’da yaklaşık 19 bin sınıf var. Sadece 21 sınıfta bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Yani 19 bin sayısı ile 21’i karşıladığınız zaman oldukça kontrol edilebilir düzeyde süreç devam ediyor. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı COVID-19 vakası nedeniyle 14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşiyor. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valiliklerimiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılıyor. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman inşallah tüm vatandaşlarımızla çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum. Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulmasının çok büyük, hatta kritik öneme sahip”

KAPASİTEYİ YÜZDE YÜZ ARTIRIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yeteneklerini geliştirmek için ilave eğitim programları düzenliyor. Diyarbakır’da 4 BİLSEM var. 4 BİLSEM daha kurup kapasiteyi yüzde 100 artırıyoruz. Diyarbakır’da 2 elektronik sınav merkezi var. Bu tip sınav merkezlerinde temel önceliklerinin bu hizmetin erişilebilirliğini artırmak. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bulunduğu lokasyonlarda merkezlere taşınmadan rahat bir şekilde bu sınav merkezlerine erişmesi birinci önceliğimizi oluşturmakta. Bu toplantımızda da 8 yeni elektronik sınav merkezi yapma, ildeki sayıyı 10 elektronik sınav merkezine çıkartma kararı aldık. İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Diyarbakır ziyaretimiz çok bereketli geçti. Mevcut yatırımlara ilave yeni yatırımlarla Diyarbakır’ımızdaki eğitimin kalitesini, eğitime erişilebilirliği, eğitim hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak için Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz”