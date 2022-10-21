Bakan Özer: Hedefimiz çırak ve kalfa sayısını 1 milyonun üstüne çıkarmak

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Bakan Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından imzalanan Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü ile mesleki ve teknik eğitime ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi ve ortaokul eğitimini tamamlamış 19 yaşından küçük gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca istihdam oranlarının artırılması da amaçlanıyor.Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Bakan Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sektörün eğitim süreçlerinin tamamına dâhil olduğunu söyledi. Bakan Özer, şöyle konuştu:

SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİYLE MÜFREDATI GÜNCELLİYORUZ

“Sektörün tüm temsilcileriyle müfredatı birlikte güncelliyoruz. İşletmedeki beceri eğitimini birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan, alan ve atölye öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlamaya başladık ve gördük ki sektör de yıllardan beri aslında böyle bir iş birliğini arzuluyor.Eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliklerini kısa sürede tamamladık ve bir anda meslek liselerimize akademik olarak başarılı öğrencilerin yöneldiğini gördük.Artık meslek liseleri yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı. Mesleki eğitimde AR-GE çalışmaları, fikrî mülkiyetle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Artık meslek liseleri; patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri almaya ve bunları ticarileştirmeye başladı.

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Mesleki eğitim merkezleri, bizim tarihimizde çok köklü yeri olan ahilik kültüründeki çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin ortaöğretim sistemindeki şekillenmiş hâli ama aynı zamanda Almanya’daki dual mesleki eğitimin de karşılığı. Yani haftada bir gün okula, diğer günler işletmeye gidilen hem okul temelli hem işletme temelli olmasından kaynaklanan ve eğitim alandaki istihdam oranı yüzde 88’in üzerinde olan çok önemli bir eğitim türü. 87 binlerden aldığımız mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısını 2021’in sonunda 159 bine ancak ulaştırabilmiştik. Hedefimiz, 2022 yılının sonunda 159 bin olan çırak ve kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmak. Bugün itibarıyla, on ay gibi kısa sürede Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı, 900 bin 675’e yükseldi. Hedefimiz kasım ayında 1 milyon çırak ve kalfaya ulaşmak. Aralık ayında bir milyonun üzerine çıkarmak.

‘NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA’ ORANI OECD ORTALAMASINA YAKLAŞACAK

Türkiye’nin her noktasında artık çırakların, kalfaların işletmelerde çok görünür bir şekilde sayıları artmaya başladı. Bunun iki anlamı var. Birincisi, artık küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz önlerine koymuş oldukları ekonomik büyüme, gelişme ve bu ülkeye katkı verme hedeflerine çok kolay bir şekilde ulaşacaklar. Çünkü insan kaynağıyla ilgili ihtiyaçları bu vesileyle karşılanmış olacak. İkincisi, tüm ülkeler için en kritik olan işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlayacak. OECD’nin kullandığı çok önemli bir gösterge var: ‘Ne eğitimde ne istihdamda’. Yani bir genç ya eğitimde olmalı ya istihdamda olmalı. Ne eğitimde ne istihdamdaysa o zaman bir problem var demek. Türkiye’nin bu oranı yüzde 30’lar civarında ama OECD ortalaması yüzde 15’lerde. İşte bu attığımız adımla ben inanıyorum ki 2022 yılının sonunda Türkiye’nin ‘ne eğitimde ne istihdamda’ oranı, OECD ortalamasına yaklaşacak. Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirirken aynı zamanda genç işsizliğin azaltılmasına da çok önemli bir katkı sunmuş olacağız.

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HALK EĞİTİM MERKEZLERİYLE 9 MİLYON 300 VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK

Halk eğitimi merkezlerinde yetişkinlere ve özellikle kadınlara 3 binin üzerinde kurs eğitimi desteği sağlandı. Hedefimiz, normalde her yıl üç dört milyon vatandaşa ulaşılırken halk eğitimi merkezleri üzerinden her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmaktı. Dokuz ay içinde 9 milyon 300 bin vatandaşımıza ulaştık.”