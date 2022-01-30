Bakan Özer: Eğitimde fırsatların arttırılması öncelik

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra bakanlık yetkilileri, Fransa Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, TOBB Eğitim Meclisi ve İTO Eğitim Komitesi üyeleri, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, eğitim uzmanları, basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan bin 400’ün üzerinde katılımcı 3 gün boyunca, “Eğitimin Dönüşümü” konusunu ele aldı. Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmet sağlayan firmalar da katılımcılara tanıtım yapma olanağı buldu.

Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu başlıklara yer verildi:

Eğitim, öğretim ve öğrenmenin sağlanmasında aile, okul ilişkisi yeni gelişmelere göre geliştirilmeli. Eğitim, öğretim ve öğrenme süreçleri anne babaların da katkılarını sağlayabilecek şekilde yeniden tasarlanmalı.

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Okulöncesinden ortaöğretime tüm eğitim programları esnekleştirilmeli ve sadeleştirilmeli.

Eğitime dair yenileşme çabaları ve model arayışları özgün bir Türk eğitim ve okul modelinin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde olmalı.

Uzaktan eğitimin yaygınlaşması bağlamında eğitime erişimle ilgili imkânı kısıtlı olan aile ve çocuklar için mevcut fırsatlar arttırılmalı.