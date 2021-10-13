Bakan Özer: Doktora mezunu sayısı artmalı

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Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını belirten Bakan Özer, son yıllarda Türkiye’nin yükseköğretimde büyük gelişme katettiğini belirterek şunlar söyledi.

“2002 yılında yaklaşık 70 olan üniversite sayısı şu anda 200’leri aştı. Bu sayı, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıyor. 2002’lerde yüzde 14’ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı şu anda yüzde 44’ün üzerine çıktı. Yükseköğretime erişim kolaylaştı. Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin AR-GE çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik.”

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR FONKSİYON

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardan beri, başarıyla sürdürdüğü bu program, "Türkiye’nin doktora mezunu ihtiyacı konusunda büyük fayda sağladı. Bu programdan mezun olmuş, üniversitelerimizde bilim insanı olarak hizmet veren ve bürokraside önemli katkı sunan bursiyerlerimiz var. Bu da programın, ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için ne kadar önemli bir fonksiyona sahip olduğunu gösteriyor.”

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4 BİN’DEN FAZLA ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Yaklaşık 50 ülkeden 1400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda öğrenciler, Bakan Özer’e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş öneri ve taleplerini iletti. 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929’dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, bu bursu almaya hak kazandı.