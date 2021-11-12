Bakan Özer: Ara tatilde COVID önlemlerini elden bırakmayın

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Bakan Özer, “Sevgili Öğrenciler, Bugün itibarıyla başlayacak bu ara tatilde de lütfen COVID-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattıklarını da hatırlatan Bakan Özer mesajında “Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destekte bulundu. Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü’nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyasıyla, taçlandırmak her bakımdan “geleceğe nefes” olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum” ifadesine yer verdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

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Bakan Özerin ara tatil mesajı şöyle:

“Çok Kıymetli Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenciler,

“Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları için her türlü tedbiri alarak okullarımızı açık tutma kararlılığıyla” 6 Eylül’de başlattığımız yüz yüze eğitim sürecimize, 15-19 Kasım’ı kapsayan dokuz günlük bir ‘ara tatil’ ile mola vereceğiz. Şimdiden, ara tatilinizin sağlıkla geçmesini temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül’de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrenciler,

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Bugün itibarıyla başlayacak bu ara tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz.

Çok Kıymetli Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenciler,

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destekte bulundu.

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Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü’nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyasıyla, taçlandırmak her bakımdan “geleceğe nefes” olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum.

Kıymetli Öğretmenlerimiz, Sevgili Öğrenciler,

Ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum.

Sağlıkla, sevgiyle kalın…

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