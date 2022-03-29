Bakan Özer: Ara tatil seminerleri online olacak

Haberin Devamı

Bakan Özer TV100’de katıldığı Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Beklenen öğretmen atamasının yapılacağını duyuran Bakan Özer, Nisan ayı öğretmen seminerleriyle ilgili konuşurken LGS ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Özer şunları söyledi: “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler.

Haberin Devamı

ATAMA OKUL ÖNCESİ AĞIRLIKLI OLACAK

2000’li yıllarda 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyon öğretmen var. Aslında Türkiye’de eğitimde büyüme ve genişleme sürecinde önemli bir başarı. Şu anda eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75’i son 19 yılda alındı. Dolayısıyla biz Bakanlık olarak öğretmen istihdamını sürekli devam edeceğiz. Diyoruz ki okul öncesi eğitime ağırlık veriyoruz. 3 bin tane anaokulu yapıyoruz. 40 bin tane ana sınıfı yapıyoruz. Bu ne demektir? Okul öncesinde istihdam sağlanacak demektir. Hazırlıklarımız devam ediyor, atama yapılacak. Puan geçerlilik süresiyle ilgili önemli bir değişiklik yapmayacağız.

LGS’DE PROBLEMLER İYİLEŞTİRİLDİ

LGS başvuru tarihlerini bugün açıklayıp kılavuzu yayınladık. Başvuru otomatik olarak yapılacak. Tüm öğrencilerimizin kaydı otomatik olarak yapılacak ve 27 Mayıs’ta sınava giriş belgeleri kendilerine ulaştırılacak. Bazı problemler vardı. Süreyle ilgili problem vardı, iyileştirildi. COVID-19 sürecinde öğrencilerin farklı okullarda girmesiyle ilgili sorun ortadan kaldırdı, herkes kendi okuluna girdi. Bu iyileştirmeleri koruyarak devam ediyoruz. Pandemi dönemindeki iyileştirmeleri koruyarak bu sene de devam ediyoruz.

PANDEMİDE TEK KAYIP ÖĞRENME KAYBI DEĞİL

Bizim bu dönemde en önemli sorumluluklarımızdan biri okulları açık tutmaktı. Sömestr tatili uzatılsın diye 2 milyon tweet atılmışken buna rağmen okulları açık tuttuk. Bunu yapmamızın sebebi okulların sadece öğrenme ortamı olmamasıdır. Okullardaki rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız bu kapsamda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Diğer taraftan öğrenme kayıplarını telafi etmek için ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Değerlendirme sınavı yaptı. Yani geçmiş Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki kayıplarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Ve destekleme yetiştirme kurslarıyla öğrencilere sürekli destek verdi.

Haberin Devamı

Sadece öğrenme kayıpları değil burada önemli olan. Çocuklarımızın spor, kültür sanat etkinliklerine katılmaları özellikle aktivitelere ağırlık vermeleri çok önemli. Çünkü çoğu gencimiz, çocuğumuz kilo aldılar bu süreçte ve o kiloları geri vermeleri gerekiyor. Diğer taraftan bizim en fazla tartıştığımız, olmasını istemediğimiz dijital bağımlılıkları arttı. Çünkü dijital platformla öğrencinin sabahtan akşama kadar ekran önünde kaldı.

OKULLARDA ŞİDDET YAYGIN DAVRANIŞ DEĞİL

Okuldaki öğrencinin öğretmene şiddet olayları sözün bittiği noktalar. Bu noktada rehberlik çalışmalarımız sürüyor, eğitimler düzenliyor, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama emin olun bu yaygın bir davranış değil. Okullarımızda güvenlikle ilgili, şiddetle ilgili yaygın bir davranış yok yaşanan münferit olayları kınıyoruz.”