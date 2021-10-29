Bakan Özer, Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; aralarında Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.
Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.
Anıtkabir'deki programın ardından Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul ettiği programa iştirak etti.
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