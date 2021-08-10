Bakan Özer: Adayların yüzde 98'i istediği okula yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre lise adaylarının yüzde 98’i istediği okula yerleştirildi. Kalan adaylar ise 20 Ağustos’a kadar il\ilçe nakil komisyonları tarafından sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun” dedi.

20 AĞUSTOS'TA BİTECEK

26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü istedikleri okula yerleşmişti, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96’ya, ikinci nakil sonunda da yüzde 98’e çıktı. Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini belirtti. Dün başlayan başvurular 13 Ağustos’a kadar il/ilçe komisyonlarına yapılabilecek. Yerleştirme süreci ise 20 Ağustos’ta tamamlanacak.



YERLEŞEMEYEN BAŞVURUDA BULUNMALI

Hatice Yılmaz - Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü: “Merkezi yerleştirme süreci sona erdi. Şimdi yerel yerleştirme işlemleri başladı. Tüm süreç geçen yıldan farksız işledi. Hiçbir liseye yerleştirilemeyen yüzde 2’lik kesim için il\ilçe nakil süreçleri başladı. Ancak sayıları 200 bine yaklaşan bu kesimin içinde açık liseyi tercih etmiş adaylar da bulunuyor. Yerleşemeyen öğrencilerin başvuruda bulunması gerekiyor. Komisyon tarafından sınavsız girilebilen ve kontenjanı boş kalan okullara öğrenciler yerleştirilecek. Diğer bir koşul da okulun öğrencinin adresine yakın olması. Bu dönemde ayrıca, baştan yatılı okul, pansiyonlu okul tercih etmiş öğrencilerin de il\ilçe komisyonları tarafından işlemleri yapılacak.”