Bakan Özer açıkladı: Kapanan sınıflar hızlıca açılıyor

“Kamuoyu her gün kaç sınıf kapatıldığını açıklamamızı bekliyor ancak her gün veri paylaşmanın topluma bir faydası yok. 5 bin 900 sınıf kapatıldı ve şu an okullara tekrar döndüler. Bugün kapanan sınıftan çok açılan sınıf var. Bizim az derslikli okul sayımız çok yüksek. Bu şu demek; kapanan okul da olabilir. 2 tane okul kapandı. Biri özel eğitim kurum biri de Spor Lisesi, bunlar da az derslikli olduğu için kapandı. 14 gün sonra tekrar açılacak” açıklamasında bulunan Özer şöyle devam etti:

SİSTEM KENDİ İÇİNDE İŞLİYOR

“Bilindiği gibi, 1 Eylül’de uyum haftası başlamıştı 6 Eylül’de ise tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkları yaptık. Salgın sürecinde tüm maddi tedbirleri aldın. Sağlık Bakanlığı ile birlikte rehber hazırladık, gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Herhangi bir vaka olması durumunda yapılması gerekli ilgili prosedürleri belirledik. Sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimizin tablet ihtiyacını karşıladık. Tüm okulu kapatmak gibi genel bir yaklaşımdan ziyade sınıf bazlı bir sistem uyguladık. 20 milyonluk devasa bir eğitim sis bahsediyoruz, bu devasa sistem muhakkak sıkıntılar olacaktı. Kapanan sınıflarımız oldu ama 14 gün sonra eğitimlerinde devam ettiler. 71 bin 300 sınıfımızın tamamını kapsayacak şekilde 5 bin 900 kapatılan sınıf yeniden açıldı. Sistem kendi içerisinde işliyor, okullar açık ve yüz yüze eğitime devam ediyor.

KESİNLİKLE OKULLAR KAPANMAYACAK

Kesinlikle okullar kapanmayacak. Şunu net olarak göstermek lazım en güvenli yer okular çünkü bu kadar denetimin olduğu başka bir ortam yok. Şunu netleştirmek lazım toplumda, vaka artınca kapanan sınıf artıyor doğal olarak. Bu 20 milyonluk kitle sadece okula gitmiyor, okuldan sonra sosyalleşiyor. Ertesi gün tekrar okula dönüyor. 6 Eylül’den itibaren günlük olarak kapanan ve açılan sınıf oranları yüzde 1’in artında. Bugün kapanan sınıftan çok açılan sınıf var. Amerika’da şu anda okulların yüzde 2’si kapalı. Türkiye’de kapanan sınıf sayısı dahi oldukça düşük. Türkiye’deki vaka sayısıyla olan ilişkisine bakarsak toplumdaki vaka artışı gecikmeli olarak okullara yansıyor. Kamuoyunda ‘Kapanan okul var, okul yok’ tartışması oluyor. Bizim az derslikli okul sayımız çok yüksek. Bu şu demek kapanan okul da olabilir. İki tane okul kapandı. Biri özel eğitim kurumu biri de spor lisesi, bunlar da az derslikli olduğu için kapandı. 14 gün sonra tekrar açılacak.

TÜM OKULLARDA DERS SAATİNİ AZALTAMAK SÖZ KONUSU DEĞİL

Zaman zaman il ve ilçelerden talepler geliyor. 40 dakikalık ders süresini değiştirmek için bazı koşulları değiştirmemiz lazım. 850 bin dersliğimiz var bunların bir kısmında ikili sistem var, biz buralara seyreltilmiş şekilde devam edebilirsiniz dedik. Yerelin koşullara göre inisiyatif aldığı bir süreç yürütüyoruz. Şöyle bir beklenti olmasın; tüm okullarda bir anda ders süresini azaltamayız. Olağan üstü bir koşul olursa bu tüm toplumu etkiler, sadece okulları değil. Herkes Bakanlığı beklemiyor, bir sorun varsa orada karar verilerek hareket ediliyor.

OKULLARIN YÜZDE 99’U EĞİTİME DEVAM EDİYOR

Her gün kaç sınıf kapatıldığını açıklamamız bekleniyor ancak bunun topluma bir faydası yok. Yüzde 99’un üzerinde bir oranda sınıflar eğitime devam ediyor. Şunu net olarak belirtmek lazım okulların açılmasıyla vaka sayıların arttığına dair bilimsel bir veri yok. Aksine korunaklı bir ortam olduğu için vaka sayısındaki düşüşe etkisi olabilir. Okullar kapalı olsaydı belki de daha fazla vaka olacaktı.

KASIM’DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİ OLACAK

Öğretmenlerdeki aşı oranında 6 Ağustos’tan bugüne inanılmaz bir artış var. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Okulların açılması ve öğrencilerine kavuşmak için zorunlu olmayan aşıyı oldular ve süreci sahiplendiler. Mart 2020 tarihinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle sadece öğrencilere değil, öğretmen ve vatandaşlara yönelik psikoloji sağlamlıkla ilgili rehberler hazırlandı, destek verildi. Telafiler için yüz yüze eğitimde de çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerde bir direnç oluyor, 1,5 senenin ardından okula dönmek elbette şok etkisi yaratıyor. Öğretmenlerimiz sadece bu süreçte değil, okulların kapandığı ilk günden itibaren süreci minimum hasarla atlatmak için büyük fedakarlıklar yaptılar ama artık kısa bir süre bunları hiç konuşmayacağız. Kasım ayını da atlattıktan sonra geçmişe dönük eğitimdeki kayıpları gidermek için programlar uygulayacağız.

EN BÜYÜK ENSTÜRMAN MESLEKİ EĞİTİM

Şu an Türkiye’de genç işsizliği azaltmak için en büyün enstrüman mesleki eğitim. Son yıllarda yapılan müdahalelerde mesleki eğitim çok iyi yerlere geldi. İş verenleri tüm süreçlere dahil ettik, müfredattan öğretmenlerin mesleki eğitimine kadar sektörle iş birliği yaptık. Çok prestijli okullar kurduk. Döner sermaye kapsamında üretilen iş gücünü artırdık. Bugün Kültür ve Turizm Bakanıyla birlikteydik, aldığımız yeni kararlardan biri de şu; otellerin içinde mesleki eğitim merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde yabancı dille eğitim verilecek.

ÖNCELİĞİMİZ FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bizim bu dönemde MEB olarak odağımız eğitimde fırsat eşitliği. Okul öncesinden mesleki eğitime çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu fiziksel yatırım gibi görünüyor ama fiziksel yatırımın eğitimde yansımasını görüyorsunuz. En büyük sıkıntımız bölgeler arası başarı farkı. Bu farkın başladığı yer okul öncesi ve temel eğitim. Bu yüzden vatandaşlarımızın okul öncesi eğitime olan erişimini artıracağız”

15 BİN ÖĞRETMEN İKİNCİ DÖNEM GÖREVE BAŞLAYACAK

Öğretmen atamalarıyla ilgili süreç devam ediyor. 15 bin öğretmenimizi ikinci döneme yetiştireceğiz. 15 bin dinamik öğretmenizle bir sonraki döneme başlayacağız”

ESEFLE KINIYORUM

Özer, konuşmasını sosyal medyada gündem olan Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovduğu iddiasına ilişkin “Söylenecek söz bulamıyorum. Bu kadar fedakarlık yapan öğretmelerimizden bir tanesinin bile böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum. Bu tip şeylerin bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanındayız” diyerek tamamladı.