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HABERLEREğitim Haberleri

Bakan Özer açıkladı: İstismara karşı okullarda ‘Hayır’ deme eğitimi

#İstismar#Mahmut Özer#Okullar
Bakan Özer açıkladı: İstismara karşı okullarda ‘Hayır’ deme eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çocukları istismardan, şiddetten ve kazalardan korumak için yapılan çalışmaları anlatırken cinsel istismar psikoeğitim programları hazırlandığını söyledi.

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CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bakan Özer’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede “Okullar çocukların her türlü istismardan, şiddetten ve kazalardan korunabilecekleri yerler olarak yeniden düzenlenecek midir?” sorusunu yöneltti. Bakan Özer, soruya özetle şu karşılığı verdi:

SINIFTA REHBERLİK

- “Tüm okullarımız için istismarın önlenmesine yönelik olarak psikososyal destek programları kapsamında öğrencilerimize cinsel istismar psikoeğitim programları, bilgilendirici veli ve öğretmen sunumları ile broşürler hazırlanmıştır.

- Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında öğrencilerimizin istismardan korunması amacıyla öğrenci, veli, öğretmen eğitimleri düzenlenmektedir. İhmal ve istismarın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarda 1 milyon 960 bin 476 öğrenciye, 45 bin 314 öğretmene, 345 bin 549 veliye eğitim düzenlenmiştir.

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REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

- Ayrıca öğrencilerimize okul öncesinden itibaren ‘hayır diyebilme’, ‘iyi dokunuş-kötü dokunuş’, ‘kişisel sınırlarım’ konularında farkındalık kazanmaları amacıyla sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanmaktadır.

- 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarımızda şiddetin önlenmesi amacıyla 38 bin 693 öğretmen ve 417 bin 127 veliye eğitim verilmiştir.

SİBER ZORBALIK EĞİTİMİ

Ayrıca ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan personele yönelik ‘siber zorbalık’ konusunda eğitimler düzenlenmiştir.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstismar#Mahmut Özer#Okullar

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