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Bakan Özer: 60 yıllık özlem giderildi

#Mahmut Özer#MEB#Zonguldak
Bakan Özer: 60 yıllık özlem giderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 60 yıllık meslek kanunuyla özlemin giderildiğine dikkat çekerek "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi 3 Şubat itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı” dedi.

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Zonguldak ziyareti sırasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Artık 60 yıllık özlem öğretmenlere has bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Ben bu sürece desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız hem de öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zamanda yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM
Bakan Özer, 7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretim döneminin ikinci döneminin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bakan Özer, "Tüm süreci Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kuruluyla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Ben ikinci dönemin tüm öğrencilerimize tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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COVID-19 salgınında öğretmenlerin kahramanlık gösterdiğini ifade eden Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz COVID salgınıyla mücadele günlerinin de kahramanları. Hakikaten birinci dönemin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmenin en büyük katkısı öğretmenlerimizden geldi. Öğretmenlerimiz beş ay boyunca maskeyle ders anlatmaya devam ettiler. Aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada beş gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Onun için ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Yeni öğretmenlik meslek kanununun da tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ZONGULDAK’A VEFA BORCU
Bir dizi toplantı için Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak Valiliği önünde protokol tarafından karşılandı. Burada minik bir öğrenci tarafından verilen çiçeği kabul eden Bakan Mahmut Özer, minik çocukla fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleriyle görüşen Bakan Özer ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.  Zonguldak'ta iki dönem rektörlük yaptığını, hayatının 16 yılını Zonguldak'ta geçirdiğini aktaran Özer, kentteki eğitimin kalitesini artırmak için çalışmaların olacağını açıkladı. Zonguldak'a vefa borcu olduğunu söyleyen Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Zonguldak'tayız. Benim memleketim. Hakikaten hayatımın 16 yılını burada geçirdim. Yaklaşık iki dönem rektörlük yaptım. Çok sevdiğim bir kent. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milli eğitim müdürlerimizle birlikte Zonguldak'taki eğitimi kalitesini nasıl artırabiliriz. Hangi yatırımları yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. İnşallah çok güzel müjdeleri toplantı sonrasında paylaşma imkanım olacak. Hakikaten Zonguldak'a vefa borcum var. Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını şehrimizle paylaşma imkanı olacak. Zonguldak'taki eğitimin kalitesinin artmasından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

7 Şubatta yüz yüze eğitim devam ediyor

7 Şubat'ta yüz yüze eğitim devam ediyor

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#Mahmut Özer#MEB#Zonguldak

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