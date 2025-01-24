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Bakan, miniklerin etkinliğine katıldı

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#Yusuf Tekin#MEB#Elazığ
Bakan, miniklerin etkinliğine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 17:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslar için bulunduğu Elazığ'daki Sürsürü Anaokulu’nda çocukların yarıyıl tatili etkinliklerine katıldı.

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Kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Elazığ’daki Sürsürü Anaokulunu ziyaret eden Bakan Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti. Anaokulunda yaptığı konuşmada çocukların âdet ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini belirterek, “Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin istiyoruz. Bunları öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın. İleride deprem ya da yangın olduğunda birbirleriyle yardımlaşsınlar” dedi. Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

 

 

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#Yusuf Tekin#MEB#Elazığ

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