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Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

#Demirören Medya Lisesi#Mahmut Özer#Mesleki Eğitim
Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

Demirören Medya ile imzalanan işbirliği protokolüyle kurulacak Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yerinde inceleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulun Türkiye’de mesleki eğitimle ilgili çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

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Orta öğretimde mesleki eğitime büyük önem veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın katılımıyla 7 Ekim 2021’de, yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için işbirliği protokolüne imzalar atılmıştı. Bakan Özer dün İstanbul ziyareti kapsamında Demirören Medya Center’a giderek liseyle ilgili çalışmalara yerinde tanıklık etti.

Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

‘BÜYÜK KATKI VERECEK’

Daha sonra Meltem Demirören Oktay ile bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, Demirören Medya Center içinde yapılacak okulun mesleki eğitime katkısının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda gerçekleştirilen paradigma değişimi çerçevesinde medya dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak üzere önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan lisenin, Türkiye’de mesleki eğitimle ilgili çok önemli adımı teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

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Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın da katıldığı ziyarette Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Bakan Özer’e doğum gününe ait Hürriyet gazetesi hediye edildi. 

Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

Bakan Mahmut Özer Demirören Medya Lisesi çalışmalarını inceledi: ‘Mesleki eğitimde çok önemli bir adım’

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#Demirören Medya Lisesi#Mahmut Özer#Mesleki Eğitim

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