Bakan Mahmut Özer: Atamada öncelik 'okul öncesi'ne

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu ve özetle şunları söyledi: “Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem. Takvimle birlikte rakamlar da, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak.

LGS’DE SÜRPRİZ YOK

Sınav sistemiyle ilgili herhangi bir sürpriz olmayacak. Önümüzdeki yılla ilgili de şunu söylemek isterim biz veriye göre ilerliyoruz. Şu an böyle bir ihtiyaç yok, olursa değerlendiririz. 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitimle tamamlayacağız. 2 yıl önceye, başlangıca dönmemiz lazım. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendisini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık.”

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ARTIK ÇIRAK YETİŞİYOR



“Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin gittiği bir okul türüne dönüşmüştü. Bu durumda öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerden başarı beklentisi düşüktü. Çırak yetişmiyordu şimdi yetişiyor. Yeter ki güzel bir mekanizma ortaya konsun.”