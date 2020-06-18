Bakan Koca, sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasını duyurdu

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran günlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) milyonlarca öğrenci ve velinin neden olacağı yoğunluk nedeniyle bulaş riski yaşanmaması için bu günlerde sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada duyuruldu. Koca’nın kararı duyurduğu mesajı şöyle:

“LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.”