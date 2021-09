Bakan Kasapoğlu: 35 bin yedek yerleştirme yapıldı

Haberin Devamı

Pandemi süreci sonrası da tüm il ve ilçelerdeki yurtlarda bu vatanın evlatlarını aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır olduklarını söyleyen Kasapoğlu, “Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Temizlik, konfor, çalışma imkanları, güvenlik, bakımından her alanda yüksek standartlara sahibiz” dedi.

KAPASİTE 4 MİSLİ ARTTI

Standart ve kapasiteyi her gün daha yukarı taşımanın gayreti içinde olduklarını belirten Kasapoğlu, “Bu gurur tablosu, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, birebir takibiyle ortaya çıktı. Bakanlık ve hükümet olarak el ele vermiş şekilde çalışıyoruz. Bu hizmeti, altyapıyı, çalışmayı ve güzel tabloyu kimsenin istismarına ve karalamasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Bu kapasite, hizmet ve yurtlarımızdan 720 bin öğrenci faydalanıyor. Özellikle de son 19 yılda, 2002-2021 yılları arasında 190’dan 768’e yükselen yurt sayısı ve 182 binden 720 bine yükselen bir kapasite var. Her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek. Her iki perspektiften bakıldığında 4 misline yakın bir arttı” dedi.

“Gözümüzün ışığı gençlerimiz; kapasite, standart, konfor açısından her şeyin en iyisine layık” diyen Kasapoğlu, şunlar söyledi:

“Eskiyen, modernize edilmesi, deprem vesaire gibi nedenlerle acilen yenilenmesi gereken yurtları tekrar yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde, Edirne’den, Kars’a, Iğdır’dan Tekirdağ’a kadar bu standartlarda yurtlarımız var. Biz hiçbir özveriden kaçınmadan, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. Yeni yatırım programlarımız, hizmete alacağımız yurtlar var. Ankara’daki eski yurtları yeniledik. İki hafta sonra, güzel bir törenle hizmete alacağız. Salgın sürecine rağmen 216 bin 452 yeni kapasite oluşturduk. Yeni yurtlar için çalışmalarımız, var. Durmayacağız, duraksamayacağız ve bu çıtayı gençlerimiz için her daim yükseltmeye devam edeceğiz. Son 4 yıla baktığımızda, 2017-2018 döneminde başvuru yapan öğrencilerimizin yüzde 90’ı, 2018-2019’da yüzde 89’u, 2019-2020’de yüzde 88’i yurtlara yerleşirken, 2020-2021’de ise salgın nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2020’de yeni bir süreç başladı. O süreç geçen hafta tamamlandı ve akabinde yerleştirmelerimiz başladı.”

Haberin Devamı

BESLENME YARDIMINI ARTTIRDIK

Bakan Kasapoğlu, “Bu yıl da yerleştirmelere hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yurtlara her öğrenci başvuruyor. Başvuranların bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, bir ay sonra arkadaşıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyanlar oluyor. 11 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Genç, dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe an be an takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçmiş yıllardaki kapasiteyi yeniden yakalayacağız. Sadece barınma değil, her gencimizin kahvaltısı ve bir öğün yemeği de dahil olmak üzere her ay beslenme yardımımızı 570 liraya çıkardık. Açık büfe yemeklerimizle, modern imkanlarla standartları her geçen gün arttıracağız.”

Haberin Devamı

BURSLAR 45 TL’DEN 650 TL’YE ÇIKTI

Kasapoğlu, burslarla ilgili “45 liradan 650 liraya getirdiğimiz burs rakamları, 450 binlerden 1,5 milyon kişiye verdiğimiz kredi ve burs sayısı var. Bunların hiçbiri lafla olmuyor. Bunlar özverinin, çalışmanın, hizmet anlayışının, eser siyasetinin örneği. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bu çabayı daha yukarılara taşımak en büyük amacımız. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere, gençleri istismar ederek onların umutlarını çalmak isteyenlere, bu samimimi gayretleri sabote etmek isteyenlere inat, iyilikle, güzellikle inşa etmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, milletimizin zihnini bulandırmak isteyenlere, hadiseyi karmaşık hale getirmek isteyenlere inat, biz kolaylaştıracağız, üreteceğiz. Bu ülkede dikili ağacı olmayan, taş üstüne taş koymamış insanlara inat, bir sonraki günümüzü daha bereketli, daha verimli kılmaya, milletimiz, insanlık için üretmeye devam edeceğiz” dedi.