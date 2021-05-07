Bakan hashtag açtı, öğrenciler “iptal” istedi

Öğrencilerden ‘lisedebence’ hashtag’i ile soru ve önerilerini paylaşmasını isteyen Bakan Selçuk, paylaşımların sınav iptallerinin dışında olmasını talep etti. Ancak hashtag üzerinden yapılan 76 bin’den fazla paylaşımın en çok konuşulan konusu “sınav iptalleri” oldu. Öğrenciler ayrıca, kültür sanat faaliyetlerinin arttırılması, öğrenci kulüplerine destek verilmesi, spor desteklerinin artması gibi akademik ve sosyal taleplerin yanı sıra okul dolabı, sarı öğrenci otobüsü gibi isteklerle esprili paylaşımlar da yaptı.

SINAV İPTALİNİ AYRICA GÖRÜŞECEĞİZ

Bakan Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: “Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz” dedi.

‘lisedebence’ etiketiyle yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar:

- #lisedebence sınavlar iptal olmalı; sağlığım hakkında, geleceğim hakkında endişe duyduğum bu pandemi döneminde daha hocaların zar zor açtığı derslerin sınavına girmenin ve kendimi daha da strese sokmanın etkisinden korkuyorum.

-Bakanım: İPTAL isteğimiz > diğer bütün istekler... #lisedebence @ziyaselcuk

- Sayın @ziyaselcuk sınavları iptal ettiyseniz eğer bu tweeti beğenin aramızda kalacak söz veriyorum. #lisedebence

- #lisedebence Toplu sene tekrarı yapmalıyız. Kimse uzaktan eğitimden verim alamadı. Ve ayrıca okullarda ders kitaplarının yanında test çözmek için her derse böyle bi kitap verilebilir, çünkü maddi durumu olmayanlar ve ya korona zamanı alamayanlar olabiliyor. @ziyaselcuk

- Sn.@ziyaselcuk Benim ile Röportaj yapmanızı talep ediyorum. Sizin temsil ettiğiniz 2 kategori var; Öğretmenler ve öğrenciler. Bende bir öğrenci olarak sizi konuk almak ve bazı sorular sormak istiyorum. TV programlarında sunucu soru soruyor biz değil. #lisedebence

- #lisedebence dolap olmalı belimiz çıktı kitap taşımaktan

- #lisedebence okul dolapları olmalı. Madem sınav dışında bir şey istediniz sayın @ziyaselcuk okul dolabı istiyoruz! Evet bazı özel okullarda var ama devlet okullarında yok

- Valla şu konuyu bi halletsek bizde isteriz başka sorunlardan bahsetmeyi ama durum belli #lisedebence