Bakan açıkladı: İşte yüz yüze eğitimin yol haritası

Yüz yüze eğitime dönüş tarihi belli oldu. Bakan Selçuk okullara dönüş için belirlenen takvimi açıkladı. Ziya Selçuk konuşmasında “15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlıyoruz” dedi ve yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

'KÖY OKULLARINDA TÜM KADEMELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM'

“Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz. Okulöncesine verdiğimiz önem malumunuz. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu nedenle çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapması ve daha fazla gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı tam zamanlı açma kararı verdik.

İLKOKUL, 8 VE 12’NCİ SINIFLAR OKULA DÖNÜYOR

1 Mart'ta ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart'ta sınav döneminde olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli şekilde sınava hazırlanmaları ve öğretmenleriyle bire bir başlamaları çok önemli. Hali hazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde bu öğrencilerimiz özel izinli sayılacak.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAVLARI ŞUBAT’TA YÜZ YÜZE

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içeriyor.

OKULA DÖNÜŞ VELİLERİN İNİSİYATİFİNDE

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi karar velilerin kararı doğrultusunda olacak. Çocuklarını okullara göndermek istemeyen velilerin durumlarını yazılı olarak bulundukları okula beyan etmelerini rica ediyoruz. Elbette çocuklarımız devamsız sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar.

ÖĞRETMENLERİN ŞUBAT AYINDA AŞILANMASI PLANLANIYOR

Öğretmenlerimiz COVID-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içerisinde aşılama yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda bazı illerimizde vaka sayılarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Biz bakanlık olarak çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksiklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir program başlatıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrenci ve öğretmenlerimizle paylaşacağız."