Bakan 81 ilden çocuklarla buluştu: Geleceğimizin ilk adımısınız

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“23 Nisan kutlamalarında geçen yıl ve bu yıl biraz buruk olduğunuzu biliyorum. Salgın nedeniyle okuldan uzak kaldınız. Gönülünüzce eğlenemediniz. Bu yıl da 23 Nisan’ı okul bahçelerinde kutlayamıyorsunuz. Her sıkıntının bir sonu vardır. Bu hasret bitecek, yakında okullara geri döneceğiz. Bahçelerde kutlayacağız.“

EKRANDAN UZAK DURMANIZI İSTİYORUM

“Salgın nedeniyle evde geçirdiğiniz bu günleri iyiliğe çevirmeniz gerekiyor. Madem evde kalıyoruz, en güzel kıyafetleirnizi giyip arkadaşınızla bayramlaşabilirsiniz, TBMM’nin önemini okuyup öğrenebilirsiniz, 1920 Ankarası’nın fotoğraflarına bakabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Dersiniz olmadığında, boş zamanlarınızda dersleriniz olmadığında ekrandan uzaklaşmanızı istiyorum.”

YARININ SAHİBİ SİZSİNİZ

“Değerli evlatlarım, biz de sizler gibi 23 Nisan’ı kutlayan çocuklardık. Artık görevleri devralma sırası bize geldi. Biz büyükler 23 Nisan’da hep şunu hatırlıyoruz. Çocuklarımız bir gün büyüyüp doktor olup bizi tedavi edecekler, mühendis olup evlerimizi yapacaklar, arabaları kullanacaklar. Bu ülkenin geleceği, yarınların sahibi sizsiniz çocuklarım. Size güveniyoruz. Sizin için çalışmak bizim görevimiz, milletimize borcumuz. Sizin için attığımız her adım sizlerin şahsında bu vatanı sevmekle alakalı.”



AYAKLARINIZI YERE SAĞLAM BASIN

“Salgın süresince eğitimden uzak kalmamanız ve yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Sizin iyi olmaya mutlu kalmaya niyet etmeniz gerçekten çok kıymetli. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın, ayaklarınızı yere basın. Çirkinden önce iyi ve güzel olana odaklanın. Çok çok okuyun lütfen. Bizi okumak ve anlamak sistemimizi ilerletecek olandır. Sıkıldığınızda en sevdiğiniz yerden yeniden başlayın. Büyüklerinizden yardım isteyin. Düşerseniz, güçlenip tekrar ayağa kalkın. Ama hep dürüst olun”

“Meclisimiz ve Cumhuriyetimizle gurur durmanız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün size verdiği değeri hep hatırlamanızı istiyorum. Atatürk de yüzünüzün gülmesini isterdi biz de istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Başta öğrencilerim, velilerimiz ve öğretmenlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramı kutlu olsun”

HAYALİM ÖĞRETMEN OLMAKTI

Türkiye’nin dört bir yanından katılan öğrencilerin şiirlerini okuduğu, şarkılarını söylediği ve müzik aletlerini çalarak kutlama yaptığı çevrimiçi buluşmada öğrencilerden gelen “En büyük hayaliniz neydi” sorusuna Bakan Selçuk, “Hayallerim çok değişiyordu. İlk önce tır şoförü olmak istemiştim sonra öğretmen. Onu da oldum” yanıtını verdi.

UZAKTAN KUTLADIĞIMIZ SON BAYRAM OLSUN

Selçuk’un konuşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da “Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan buluşmasında bir arada olmamak çok üzücü. Daha önceki 23 Nisan’larda birinizi meclis başkanlığı koltuğuna oturtup, sizi dinliyorduk. Özlediğimiz 23 Nisanları tekrar kutlayacağız” dedikten sonra TBMM’nin nasıl kurulduğunu anlattı.

Hayal kurmanın önemine vurgu yapan Şentop, “İnşallah uzaktan kutladığımız son bayram olur. Tüm dünya çocuklarıyla kucaklayarak kutlarız. Salgının bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek hareket etmek durumundayız” dedi.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Selçuk’a bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet eşlik etti. Selçuk, Anıtkabir ziyaret boyunca ellerinde Türk bayrağı taşıyan Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencisi Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya ile yan yana yürüdü. Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

18 MİLYON ÖĞRENCİM ADINA HUZURUNUZDAYIM

Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır.”

HER GÜN HÜRMETLE ANMAYI SÜRDÜRECEK

Selçuk, Atatürk’ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan’ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti.

Çocukların bugün güçlüklerin karşısında yılmamaları gerektiğini Atatürk’ü örnek alarak idrak ettiğini ve güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlandığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

“Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak, bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. Ziyareti öncesi Anıtkabir’de dezenfeksiyon çalışması yürütüldü ve askerler nöbet değişimi yaptı. Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol’daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.