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Sözlük
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Bahtiyar ne demek? TDK'ya göre Bahtiyar kelimesinin anlamı nedir? Bahtiyar sözlük anlamı

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Bahtiyar ne demek? TDK'ya göre Bahtiyar kelimesinin anlamı nedir? Bahtiyar sözlük anlamı

Farsça kökenli bir sözcük olan Bahtiyar kelimesi,17. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Baht ve yar kelimelerinden oluşan Bahtiyar sözcüğü, birleşik bir isimdir. Baht talih ve şans demekken, yar, sevgili en yakın arkadaş ve dost anlamına gelir. TDK'ya göre bahtiyar kelimesinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Bahtiyar kelimesi aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen isimlerden biridir. Türkiye'de yaklaşık12 bin kişi Bahtiyar ismini kullanıyor.

 TDK'ya Göre Bahtiyar Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre bahtiyar kelimesinin sözlük anlamı şansı yaver giden, talihli, şanslı kimsedir. Baht sözcüğü şans ile eş anlamlıyken, yar sözcüğü sevgili ve dost anlamları dışında yardımcı manasına da geliyor.

 Bahtiyar kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

 1- O anki mevcut konumundan ve durumundan hoşnut olan kimse, mütebessim.

 2- Giriştiği her yeni işte istediklerini gerçekleştiren, hedeflerini tutturanı, bahtı açık kişi

 3- Keyfi yerinde olan, şen, neşeli

 Bu kelime resmi dili Arapça ve Farsça olan birçok ülkede baht-ı yar şeklinde de kullanılır. Bahtiyar ile eş ve yakın anlamlı olan kelimeler ise şunlardır.

 1- Mutlu

 2- Mesut

 3- Memnun

 4- Şanslı

 5- Ongun

 6- Berhudar

 Bahtiyar Sözcüğü ile İlgili Örnek Cümleler

 1-Yaptığın son sürprizle beni ne kadar bahtiyar ettiğini bir bilsen!

 2- Kitabının kısa sürede ikinci baskıyı yapması onu bahtiyar etmeye yetmişti.

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